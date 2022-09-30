Phùng Thiệu Phong và Huỳnh Hiểu Minh hiếm hoi chung khung hình, tình trạng của cả hai như thế nào?

Mới đây, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh và Phùng Thiệu Phong vừa tham gia buổi họp ra mắt phim "Anh Hùng Bình Thường". Sự xuất hiện của bộ ba nổi tiếng này nhanh chóng gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ấn tượng nhất chính là màn chung khung hình của Huỳnh Hiểu Minh và Phùng Thiệu Phong vì họ vừa kết thúc 2 cuộc hôn nhân ồn ào.

Tuy nhiên, trạng thái hiện tại của 2 người hoàn toàn khác biệt. Nếu như Huỳnh Hiểu Minh lớn hơn 1 tuổi vẫn đẹp trai và trẻ trung bao nhiêu thì Phùng Thiệu Phong lại như ông chú trung niên. Cả hai đều vừa ly hôn nhưng thực sự độ chăm chút vẻ ngoài khác biệt. Hơn thế, nếu như Huỳnh Hiểu Minh vẫn tỏa sáng về mặt diễn xuất thì Phùng Thiệu Phong lại thụt lùi hơn hẳn.