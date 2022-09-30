Phùng Thiệu Phong và Huỳnh Hiểu Minh hiếm hoi chung khung hình, tình trạng của cả hai như thế nào?

Tuy cùng trải qua giai đoạn hậu hôn nhân, nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Phùng Thiệu Phong lại có sự khác biệt rõ rệt về vẻ ngoài khi xuất hiện cùng nhau.
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Mới đây, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh và Phùng Thiệu Phong vừa tham gia buổi họp ra mắt phim "Anh Hùng Bình Thường". Sự xuất hiện của bộ ba nổi tiếng này nhanh chóng gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ấn tượng nhất chính là màn chung khung hình của Huỳnh Hiểu Minh và Phùng Thiệu Phong vì họ vừa kết thúc 2 cuộc hôn nhân ồn ào.
Tuy nhiên, trạng thái hiện tại của 2 người hoàn toàn khác biệt. Nếu như Huỳnh Hiểu Minh lớn hơn 1 tuổi vẫn đẹp trai và trẻ trung bao nhiêu thì Phùng Thiệu Phong lại như ông chú trung niên. Cả hai đều vừa ly hôn nhưng thực sự độ chăm chút vẻ ngoài khác biệt. Hơn thế, nếu như Huỳnh Hiểu Minh vẫn tỏa sáng về mặt diễn xuất thì Phùng Thiệu Phong lại thụt lùi hơn hẳn.
Có thể nói, đây cũng là lần hiếm hoi chồng cũ của Angela Baby và Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng nhau. Hậu ly hôn, cả 2 nam diễn viên có đời tư khá kín tiếng và chủ yếu tập trung phát triển sự nghiệp. Tuy cùng trải qua giai đoạn hậu hôn nhân nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Phùng Thiệu Phong lại có sự khác biệt rõ rệt về thần sắc.
Sau ly hôn Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh dường như không có trở ngại gì về sự nghiệp. Những bộ phim anh tham gia vẫn lên sóng đều, trong đó đặc biệt nhất phải kể đến Cuộc Chiến Hoa Hồng vào thẳng "Top 10 rating".
Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng tích cực trở lại với công việc diễn xuất. Anh vừa góp mặt trong phim truyền hình, quay quảng cáo và tham gia gameshow. Dù vậy, danh tiếng nam diễn viên được nhận xét thua sút so với vợ cũ.