Thành tích phim của Lý Băng Băng và Phùng Thiệu Phong 'lép vế' trước hai sao nam trẻ này

Cục Điện ảnh Trung Quốc thông báo 4 phim sẽ công chiếu trong dịp lễ Quốc khánh nước này (1/10)

Mới đây, trang đưa tin, Cục Điện ảnh Trung Quốc thông báo 4 phim sẽ công chiếu trong dịp lễ Quốc khánh nước này (1/10) gồm Trường không chi vương, Đường về vạn dặm, Anh hùng bình phàm, Ý chí sắt thép. Tất cả phim đều thuộc thể loại chiến tranh, ca ngợi tinh thần anh hùng. Bộ phim Anh hùng bình phàm gây chú ý với sự tham gia diễn xuất của nhiều ngôi sao tên tuổi như Lý Băng Băng và Phùng Thiệu Phong (đóng vai chính), Huỳnh Hiểu Minh, Lâm Vĩnh Khang, Trương Nhất Sơn, Cổ Lực Na Trát, Đỗ Giang. Nội dung phim dựa trên sự kiện có thật tại Trung Quốc là giải cứu và chữa trị cho một em bé bị gãy tay ở vùng núi cao Tân Cương. Hành trình giành lại sự sống cho cậu bé kéo dài 1.400 km.

Tác phẩm Ý chí sắt thép do Lưu Diệp, Hàn Tuyết, Trương Quốc Cường chủ diễn. Phim kể về cuộc chiến đấu của người dân vùng Đông Bắc để xóa bỏ tàn dư phong kiến vào những năm 1948. Đường về vạn dặm do Trương Dịch, Vương Tuấn Khải và Ân Đào đóng chính. Phim có kinh phí sản xuất khủng lên đến 350 triệu NDT (49 triệu USD). Bộ phim có nội dung xoay quanh cuộc sơ tán của người Hoa ở nước ngoài trong chiến tranh.

Trường không chi vương có sự tham diễn xuất của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ cũng là bộ phim có sự đầu tư mạnh tay từ nhà sản xuất trong tuần nghỉ lễ Quốc khánh năm nay tại Trung Quốc. Chi phí sản xuất tác phẩm hơn 250 triệu NDT (35 triệu USD). Phim kể về con đường trở thành phi công xuất sắc của những người trẻ. Tuy nhiên, sau một ngày mở bán vé, Trường không chi vương hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé đặt trước, hơn 10 triệu NDT (1,4 triệu USD). Theo sau Trường không chi vương là Đường về vạn dặm, thu được 7,9 triệu NDT (1,1 triệu USD). Anh hùng bình phàm và Ý chí sắt thép chia nhau 2 vị trí cuối bảng. Do đó, Trường không chi vương và Đường về vạn dặm được đánh giá có khởi đầu tốt. Ngoài ra, Ifeng nhận xét mùa phim lễ năm nay chứng kiến sự áp đảo doanh thu của dàn sao trẻ như Vương Nhất Bác, Vương Tuấn Khải, Châu Đông Vũ trước các đàn anh, đàn chị tên tuổi. Cả ba đang là gương mặt diễn viên được o bế trong ngành điện ảnh Trung Quốc.

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