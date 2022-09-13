Vương Nhất Bác phủ nhận việc có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong, khởi kiện những bên tung tin đồn nhảm

Công ty chủ quản của Vương Nhất Bác mới đây đã lên tiếng phủ nhận việc liên quan đến scandal mua bán dâm của Lý Dịch Phong.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây công ty giải trí Nhạc Hoa đã đăng tải lên mạng xã hội văn bản chính thức để phủ nhận những tin đồn ác ý nhắm vào Vương Nhất Bác những ngày gần đây. Theo đó, công ty khẳng định những lời đồn về việc nam nghệ sĩ là tú ông, mua bán dâm, được bao nuôi hoàn toàn là vô căn cứ và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của tài tử họ Vương.

Văn bản chính thức từ công ty giải trí Nhạc Hoa - Ảnh: Internet

Công ty giải trí Nhạc Hoa yêu cầu những cá nhân, tổ chức hoặc nền tảng nào có liên quan đến vụ việc trên phải ngay lập tức xóa bỏ và ngừng lan truyền các thông tin sai sự thật. Bên cạnh đó, phía Nhạc Hoa cũng đã trình báo lên công an về sự việc, ủy thác cho luật sư nộp hồ sơ vụ án lên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Vương Nhất Bác.

3 thư mục được đặt tên là là WJE, WYB và LAY được cho là tên của 3 trong 17 nhân vật được Blase Loan Loan nhắc đến - Ảnh: Internet

Trước đó, xuất hiện tin đồn Vương Nhất Bác có liên quan đến scandal mua bán tình dục của Lý Dịch Phong và là 1 trong 17 nghệ sĩ được hot girl Blase Loan Loan úp mở. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc xuất hiện một hình ảnh chứa các thư mục được cho là đặt tên theo Vương Gia Nhĩ, Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng. Tuy nhiên, tấm ảnh này vẫn chưa được xác nhận và chỉ mới ở trong vòng nghi vấn nên chưa chứng minh được điều gì.

Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng bất ngờ bị nhắc tên trong scandal mua dâm của Lý Dịch Phong Bên cạnh Jackson Vương Gia Nhĩ, mới đây có thêm thông tin cho rằng hai nam thần Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng cũng có liên quan đến scandal mua dâm của Lý Dịch Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-nhat-bac-phu-nhan-viec-co-lien-quan-den-scandal-cua-ly-dich-phong-khoi-kien-nhung-ben-tung-tin-don-nham-502369.html