Vương Nhất Bác 'cá kiếm' gần 3,7 nghìn tỷ đồng chỉ trong vòng 3 năm

Sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác đã đem về cho anh chàng và cả công ty chủ quản nguồn thu nhập "khổng lồ".

Trang Sina đưa tin, mới đây một người dùng mạng xã hội đã đăng tải bài viết với nội dung từ năm 2020 đến ngày 30/4/2022, hơn 80% thu nhập của công ty giải trí Nhạc Hoa là từ thu nhập của của một nghệ sĩ tên B. Ngay sau đó, netizen đã tìm ra được nghệ sĩ B kia chính là Vương Nhất Bác khi hợp đồng và việc gia hạn cũng rất trùng khớp.

Vương Nhất Bác đã thu về cho Nhạc Hoa gần 3,7 nghìn tỷ đồng chỉ trong vòng 3 năm

Theo đó, chỉ trong vòng 3 năm, Vương Nhất Bác đã kiếm về cho Nhạc Hoa tổng cộng 1,083 tỷ NDT (gần 3,7 nghìn tỷ đồng) với mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 106 triệu tệ, 338 triệu tệ và 639 triệu tệ. Thu nhập cực "khủng" này của nam nghệ sĩ đã giúp cho doanh thu Nhạc Hoa lên trông thấy với mức tăng mới nhất đã lên đến 56.8%.

Cư dân mạng cho rằng Vương Nhất Bạc thật sự là "gà đẻ trứng vàng" của Nhạc Hoa, đặc biệt hơn khi anh chàng vừa mới gia hạn hợp đồng với công ty này: "Hãy gọi cậu ấy là thần tài của Nhạc Hoa", "Vương Nhất Bác không có Nhạc Hoa như cá không xe đạp, Nhạc Hoa không Vương Nhất Bác khói cũng chẳng còn"....

Vương Nhất Bác vốn ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc UNIQ tại thị trường Hàn Quốc nhưng lại không mấy thành công, vì vậy anh chàng quyết định trở về nước nhà để hoạt động. Năm 2016, nam nghệ sĩ đã có một quyết định đúng đắn khi "đá sân" sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái thành công với Trần Tình Lệnh. Kể từ đó, sự nghiệp của Vương Nhất Bác phất lên như "diều gặp gió".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-nhat-bac-ca-kiem-gan-3-7-nghin-ty-dong-chi-trong-vong-3-nam-499599.html