Vương Nhất Bác được biết đến với vai trò là ca sĩ và diễn viên trực thuộc công ty Yuehua Entertainment. Chính thức ra mắt công chúng vào năm 2014 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam UNIQ, cho đến nay nam thần tượng đã gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Ngoài lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, anh còn được biết đến với vai trò một người dẫn chương trình và một tay đua mô-tô chuyên nghiệp của Trung Quốc.

Tháng 8 năm 2021, Vương Nhất Bác đứng vị trí số 2 trong danh sách những ngôi sao gốc Hoa nổi bật nhất năm 2021 do tạp chí Forbes công bố . Tháng 9 năm 2021, Vương Nhất Bác được công bố trở thành Đội trưởng trong chương trình truyền hình thực tế về vũ đạo Street Dance of China mùa 4 và đội

Không uổng công các fan hâm mộ ngóng mỏi cổ chờ tạp chí sau hơn nửa năm Vương Nhất Bác đã miệt mài trong đoàn phim. Ba năm liên tiếp lên Cosmo đều là số báo của các tháng quan trọng, lần lượt là Khai quý(T3/2020), Kỷ niệm 28 năm(T8/2021), và giờ là Kim Cửu(T9/2022), cũng là sao nam đầu tiên thu thập đủ 3 số báo này của Cosmo.

Việc xuất hiện ở bìa tạp chí tạp chí Cosmopolitan China số Kim Cửu giúp Vương Nhất Bác trở thành sao nam đầu tiên thu thập đủ 3 kỳ quan trọng của tờ báo này

Nguồn tạp chí Cosmopolitan China

Trích lời Fashion Blogger CoverSelf: "Ba năm liên tiếp lên trang bìa Cosmo, lần lượt lấy được Khai Quý, tháng kỉ niệm, Kim Cửu, đãi ngộ này rất lợi hại đó. Còn nắm trong tay khai quý Bazaar, hợp tác Ngũ Đại với Chanel đều cho những tháng tốt nhất."

Cùng điểm lại một số tạp chí thuộc nhóm 13 tạp chí chủ lưu mà Vương Nhất Bác đã thu về được:

Harper's Bazaar số tháng 3/2021

Marie Claire số tháng 6/2020

Cosmopolitan số tháng 3/2020; số tháng 8/2021; số 9/2022 (mới nhất)

GQ China số tháng 10/2021

L'Officiel Hommes số tháng 3/2020

Số tháng 4/2020; Số tháng 2/2021

Dù xuất phát điểm là một ca sĩ nhưng Vương Nhất Bác lại thành công nhất ở mảng diễn xuất. Không chỉ thế anh còn chứng tỏ khả năng trong nhiều lĩnh vực như người dẫn chương trình truyền hình hay tay đua motor chuyên nghiệp. Nhờ vào hướng đi đúng đắn cùng sự nỗ lực, Nhất Bác đã trở thành một trong “Tứ tiểu thiên vương Cbiz”, ngôi sao triển vọng được các đạo diễn săn đón ở tuổi 22.

Nguồn: Weibo

Vào năm 2016, Vương Nhất Bác bắt đầu phát triển bản thân trong lĩnh vực điện ảnh. Phim đầu tiên mà anh tham gia đó là Đối Tác Hoàn hảo và Im Lặng! Yêu Đi. Sau đó anh còn tham gia nhiều bộ phim khác như:

Đại thoại Tây du 3 – vai Hồng Hài Nhi

Thanh đạm và mỹ vị nhân gian – Vai thứ chính

Học viện tư lập Thục Sơn – Vai nam chính Đằng Tịnh

Năng lực siêu phàm – Vai nam chính

Tuy nhiên điểm nhấn trong sự nghiệp diễn viên của Vương Nhất Bác đó chính là vai diễn Lam Trạm trong tác phẩm Trần Tình Lệnh phát sóng vào mùa hè năm 2019. Bộ phim là sự hợp tác giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, kết thúc bộ phim Vương Nhất Bác thường xuyên xuất hiện ở vị trí top đầu BXH Sao Hoa Ngữ có độ truyền thông cao nhất trong nhiều tuần.