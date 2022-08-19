Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Dù xuất phát điểm là một ca sĩ nhưng Vương Nhất Bá c lại thành công nhất ở mảng điện ảnh. Không chỉ thế anh còn chứng tỏ khả năng trong nhiều lĩnh vực như người dẫn chương trình truyền hình hay tay đua motor chuyên nghiệp. Nhờ vào hướng đi đúng đắn cùng sự nỗ lực, Nhất Bác đã trở thành một trong “Tứ tiểu thiên vương Cbiz ”, ngôi sao triển vọng được các đạo diễn săn đón.

Vương Nhất Bác là idol trong nhóm nhạc nam Hàn Quốc - Trung Quốc UNIQ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh phát triển mạnh khi bắt đầu trở về quê hương Trung Quốc. Đặc biệt, sau thành công của phim Trần Tình Lệnh , tên tuổi của Vương Nhất Bác ngày càng được củng cố.

Sau nhiều giả thuyết đưa ra giữa việc Vương Nhất Bác lựa chọn đi hay ở lại sau khi hết hạn hợp đồng, thì mới đây, dựa theo bản Cáo Bạch của Nhạc Hoa, mỹ nam họ Vương đã tiếp tục gia hạn thêm 4 năm với công ty (tức thời gian hết hợp đồng sẽ là tháng 10/2026).

Dù hoạt động trông nghề chưa quá lâu, nhưng Vương Nhất Bác đã sở hữu thành tích rất tốt, đứng đầu lứa tiểu sinh hậu 95 đồng thời là át chủ bài, kiếm bộn tiền cho công ty chủ quản Nhạc Hoa.

Ngôi sao 1997 tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty chủ quan Nhạc Hoa tới tháng 10 năm 2026.

Nhờ tài năng và nhan sắc "cực phẩm", Vương Nhất Bác đã đem về cho công ty nguồn doanh thu vô cùng lớn.

Trước thông tin này, nhiều người tin chắc rằng Nhạc Hoa đã tốn không ít công sức cùng đưa ra nhiều phúc lợi lớn để giữ chân Vương Nhất Bác. Trong bảng báo cáo tài chính của công ty này hồi đầu năm, có thể thấy nam diễn viên Trần Tình Lệnh là người đóng góp nhiều nhất vào doanh thu hàng năm của Nhạc Hoa, nếu để mất đi một "chiến thần" như vậy, quả thực quá lãng phí.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu cho câu chuyện đặc sắc về sau. Bên cạnh việc người hâm mộ bày tỏ sự chúc mừng cho Nhạc Hoa và ủng hộ quyết định của Vương Nhất Bác, thì một đại nhân vật khác bất ngờ bị kéo vào trong câu chuyện, đó là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi tên vào câu chuyện

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng có thời gian làm việc cùng nhau trong bộ đam cải Trần Tình Lệnh - chính vì sự thân thiết từ trong phim ra tới ngoài đời nên rất được lòng các "hủ nữ", đến mức mọi người còn lập ra một hội nhóm có tên Bác Quân Nhất Tiêu để đẩy thuyền hai ngôi sao.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là cặp đôi được đông đảo hủ nữ yêu thích.

Trước đó, Tiêu Chiến trong một lần phỏng vấn đã chia sẻ muốn kết hôn vào năm 35 tuổi, mà vừa hay đó cũng là năm 2026, điều này đã khiến fan couple được phen mở cờ trong bụng, đùa vui với nhau có thể sau khi Vương Nhất Bác kết thúc hợp đồng với Nhạc Hoa sẽ là một chiếc... đám cưới hoành tráng và cả hai cùng nhau kinh doanh quán lẩu.

Đó chỉ là câu chuyện vui của những fan couple, còn dụng ý thực sự khiến Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng là gì vẫn còn là ẩn số. Nhưng nhìn chung, Nhạc Hoa đối xử với Vương Nhất Bác không tệ, giúp anh giành được nhiều tài nguyên phim ảnh và các thương vụ đại ngôn rất ngon nghẻ. Vậy nên, không mấy khó hiểu khi anh chàng lựa chọn tiếp tục ở lại.