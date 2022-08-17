Phía Tiêu Chiến có động thái cực gắt sau tin đồn nam diễn viên hẹn hò với quản lí kém 11 tuổi

Nam diễn viên sinh năm 1991 nổi tiếng với tốc độ quá nhanh, xuất hiện ở khắp các kênh truyền hình, chương trình và thu hút quảng cáo. Chính bởi vì sự nghiệp đang trong thời kì nhạy cảm, Tiêu Chiến liên tiếp “ngồi không lãnh đạn” chính bởi sự nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng của mình.

Tiêu Chiến xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam X Nine, trở thành “ngôi sao lưu lượng” kể từ sau thành công vang dội của bộ phim đam mỹ cải biên Trần tình lệnh lên sóng giữa năm 2019.

Theo đó, cư dân mạng phát hiện Tiêu Chiến và nữ quản lý nhiều lần mặc đồ đôi, từ áo khoác, áo sơ mi cho tới gối cổ.

Những ngày qua, tin đồn hẹn hò giữa Tiêu Chiến và nữ quản lý trở thành tâm điểm trên mạng xã hội xứ Trung.Thông tin này ngay lập tức trở thành đề tài nóng hổi trên khắp mạng xã hội đất nước tỷ dân.

Cả hai liên tục lộ bằng chứng hẹn hò

Được biết, nữ quản lý của Tiêu Chiến tên Trương Tinh, sinh năm 1980 và lớn hơn nam tài tử 11 tuổi. Trương Tinh từng làm việc cho nữ diễn viên Cảnh Điềm trước khi chuyển về dưới trướng Tiêu Chiến.

Trước đó, nam tài tử Trần Tình Lệnh từng vướng vào nghi án đã bí mật kết hôn, thậm chí đã có con. Phòng làm việc của anh sau đó đã phải lên tiếng phủ nhận, đồng thời cho biết đứa bé mà Tiêu Chiến ôm là con của một người bạn.

Trước đó nam diễn viên cũng từng vướng tin đồ âm thầm kết hôn và sinh con

Liên tục có những lời đồn vô căn cứ, khiến danh tiếng của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh đã đệ đơn kiện những blogger tung tin đồn ác ý.

Phòng làm việc của nam diễn viên đã bất ngờ đăng tải bài viết: "Một bộ phận người dùng đã bịa đặt, phát tán thông tin sai lệch về đời tư Tiêu Chiến, chẳng hạn như chuyện tình cảm, nhằm ác ý hủy hoại danh dự anh.

Việc lan truyền, phát tán những tin tức sai sự thật nói trên đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc thường ngày của Tiêu Chiến, đồng thời cũng cấu thành hành vi xâm phạm quyền lợi".

Phòng làm việc tuyên bố cực gắt sẽ khởi kiện những người dùng Internet nếu tung tin đồn bậy làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam diễn viên.

Phòng làm việc đã thu thập bằng chứng gửi đến luật sư để khởi kiện, đồng thời hy vọng những người dùng Internet xóa bỏ những bài viết chia sẻ thông tin sai sự thật. Đây được cho là hành động mạnh mẽ nhằm phủ nhận tin đồn hẹn hò của tài tử.