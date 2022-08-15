Tencent ưu ái Ngọc Cốt Dao đẩy nhanh tập cuối Tinh Hán Xán Lạn để Tiêu Chiến được lên sóng

Rộ tin Tencent vì ưu ái muốn để Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến lên sóng mà đang đẩy nhanh tiến độ chiếu Tinh Hán Xán Lạn.

Năm nay có thể xem là một năm rộn ràng của nền điện ảnh Hoa Ngữ khi hàng loạt các dự án phim truyền hình cổ trang liên tục được ra mắt với các diễn viên nổi tiếng. Các dự án cổ trang như Tinh Hán Xán Lạn, Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết đang cạnh tranh nhau gay gắt trên các bảng xếp hạng phim ảnh. Ngoài ra hàng loạt dự án đang trong quá trình chuẩn bị như Dữ Phượng hành, Ngọc Cốt dao,... Hàng loạt phim cổ trang Hoa Ngữ lên sóng nhộn nhịp Theo đó một blogger đã đăng tải bài viết cho biết dự án tiên hiệp Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn đóng chính sắp được lên sóng. Bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào tháng 8 năm nay ngay sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc. Chưa dừng lại ở đó, blogger này còn tiết lộ thêm rằng, vì để phim của Tiêu Chiến sớm lên sóng, Tencent đã nhẫn tâm đẩy nhanh tiến độ phát sóng phim của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư.

Tencent ưu ái Tiêu Chiến mà hất hủi Triệu Lộ Tư? Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội, nhiều fan cũng rất vui mừng khi cuối cùng Ngọc Cốt Dao cũng đã chịu lên sóng. Là bộ phim được kỳ vọng rất lớn của Tiêu Chiến, vì vậy khán giả kỳ vọng Ngọc Cốt Dao sẽ đánh chiếm các bảng xếp hạng và bạo lớn khi lên sóng, ngoài ra cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng, việc đẩy nhanh tiến độ chiếu sẽ làm ảnh hưởng khá lớn đến thành tích cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn. Phim hợp tác diễn chính đầu tay của Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi sẽ có ít thời gian kiếm nhiệt, kiếm view hơn so với việc chiếu đúng tiến độ. Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến ấn định ra mắt cuối tháng 8 này Một số bình luận của cư dân mạng ngay dưới thông tin của blogger:

- Thế này có hơi bất công với Tinh Hán Xán Lạn, tự dưng lại bị đẩy chiếu sớm, mất một khoảng thời gian kiếm thêm view. - Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đúng kiểu con ghẻ, Tiêu Chiến mới là con cưng của Tencent. - Bao giờ Cụt nhả lịch chiếu là đi nạp VIP liền. Mong chờ đại Thần quan Thời Ảnh lắm rồi. - Hóng dưa chín, ngoài diễn xuất và đài từ của Tiêu Chiến thì màu phim, phối cảnh, ánh sáng cũng đúng gu mình. - Trong tuần sau chiếu hết Tinh Hán Xán Lạn thì khó nha. Còn 14 tập nữa cơ mà. Nên chắc dưa bở thôi mọi người đừng tin quá. - Nếu Ngọc Cốt Dao lên sóng thì Tiêu Chiến đối đầu Dương Tử, Vương Nhất Bác trực diện luôn đó. Tiêu Chiến đẹp thoát tục trong tạo hình mới Thông tin đang gây hoang mang cho phía fan của Tinh hán xán lạn, họ lo lắng cho những thành tích đáng có của bộ phim. Bên cạnh đó thực hư ra sao vẫn chưa được phía Tencent xác nhận, nhiều nhiều vẫn mong 2 phim được chiếu theo đúng tiến độ để giữ công bằng cho 2 bên.

Ngu Thư Hân lại bị chỉ trích về đài từ chua như giấm trong “Thương Lan Quyết” Hết bị tranh cãi về diễn xuất, Ngu Thư Hân lại gây tranh cãi về đài từ sau khi Thương Lan Quyết lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tencent-uu-ai-ngoc-cot-dao-day-nhanh-tap-cuoi-tinh-han-xan-lan-de-tieu-chien-duoc-len-song-491990.html