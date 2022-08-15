Ngu Thư Hân lại bị chỉ trích về đài từ chua như giấm trong “Thương Lan Quyết”

Hết bị tranh cãi về diễn xuất, Ngu Thư Hân lại gây tranh cãi về đài từ sau khi Thương Lan Quyết lên sóng.

Ngay từ thời điểm vừa ra mắt, Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã không ngừng gặp tranh cãi. Từ những chỉ trích về diễn xuất “như bê nguyên tính cách ngoài đời vào” của Ngu Thư Hân, đến sự cứng đơ trong diễn xuất của Vương Hạc Đệ, nhân vật phụ chiếm spotlight nhân vật chính, tạo hình dìm nhân vật chính và mới nhất là đài từ của Ngu Thư Hân bị chỉ trích “chua như giấm”. Thương Lan Quyết từ lúc lên sóng không ngừng gặp chỉ trích Cụ thể trong những phân cảnh được lên sóng gần đây, Ngu Thư Hân được phát hiện đã sử dụng lời thoại gốc của mình khi hóa thân vào vai diễn Tiểu Lan Hoa. Đồng thời, khán giả cho rằng khi thể hiện nhân vật vẫn giữ được những đặc điểm riêng của vai diễn đó. Trước đó, Ngu Thư Hân còn từng thử lồng tiếng cho phim hoạt hình Pony Bé Nhỏ, khán giả cho rằng cô nàng cũng thật nỗ lực khi mở rộng hoạt động nghệ thuật của mình.

Đài từ của Ngu Thư Hân bị nhận xét chua như giấm Ngoài những lời khen dành cho chất giọng cao vót, dễ thương của cô nàng thì một bộ phận khán giả cho rằng đài từ của Ngu Thư Hân không tốt, giọng gốc quá chói và chua, nhiều lúc khiến khán giả khó chịu. Cô nàng thường xuyên sử dụng chất giọng này trên sóng truyền hình để tỏ vẻ dễ thương nhưng đã phần khán giả đều tỏ ra không mấy thích thú. Cô nàng còn bị tố là mua hot search Nhiều người còn tinh ý phát hiện sự gian lận của đoàn phim khi cố tình mua hot search cho cô nàng bởi số liệu quá khủng, có khi trong 4 ngày mà có tận 300 hot search

Một số bình luận của khán giả: - Thoại mà tưởng như đang tụng kinh luôn ấy. Thêm quả giọng chua như giấm không thể ngấm nổi từ bộ trước tới bộ này vẫn không chịu tiết chế tông giọng lại nữa à. - Mua thì cũng vừa vừa phải phải thôi, mua lố này người ta chửi cho thì không có oan đâu. 4 ngày gần 300 cái hot search thì quá thể mà, tính làm bộ phim "con của thủy thần" hay gì. Đúng là mình không ngại thì người ngại sẽ là khán giả mà. - Bộ phim có những hot search khiến khán giả phải ngại giùm người mua. - Hôm trước có cậu Vương Hạc Đệ lên hot search diễn xuất thì nay cô Hân lên hẳn No.1 hot search thì cũng chả có gì lạ. Chỉ cần đoàn làm phim không ngại, diễn viên không ngại thì người ngại sẽ là khán giả mà. Thương Lan Quyết là một bộ phim truyền hình Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim có sự tham gia của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ lên sóng trên iQIYI vào ngày 7 tháng 8 năm 2022. Thương Lan Quyết hiện đang lên sóng Bộ phim nói về thần nữ Tức Lan tộc bị Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) diệt tộc, vạn năm sau sống lại trở thành thần tiên cấp thấp ở tiên giới Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân), và vô tình làm cho Nguyệt tôn đang bị nhốt trong tháp Hạo Thiên sống lại. Để hóa giải phong ấn chú thuật trên người cũng như hồi sinh kẻ thù lớn nhất, lần này Đông Phương Thanh Thương cần phải hy sinh hồn thần nữ của Hoa Lan Nhỏ. Tuy nhiên trong quá trình chung đụng, đại ma đầu đoạn tuyệt tình ái đã dần yêu tiểu tiên nữ ranh ma đáng yêu

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