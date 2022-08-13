Bạn diễn “Tinh Hán Xán Lạn” tiết lộ nhân cách của Triệu Lộ Tư

Mới đây một nữ diễn viên gạo cội đã chia sẻ về cảm nhận của bản thân về Triệu Lộ Tư sau khi hợp tác cùng nhau trong Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Triệu Lộ Tư, người này còn tiết lộ về nhân cách của nữ diễn viên “Tinh hán xán lạn” qua những lần làm việc chung.

Cụ thể, trong một buổi chia sẻ về Tinh Hán Xán Lạn, nữ diễn viên Đồng Lôi, người thủ vai Hoàng hậu trong phim đã có những chia sẻ rất dài về đàn em Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên cho biết mình rất thích Triệu Lộ Tư cả trong phim và ngoài đời thực, cô công nhận Triệu Lộ Tư là diễn viên có diễn xuất thiên phú, nhân cách tốt đẹp rất đáng ngưỡng mộ. Đồng Lôi dành nhiều lời khen cho Triệu Lộ Tư Đồng Lôi nhận xét Triệu Lộ Tư là người có diễn xuất thiên phú, cô nàng hóa thân vào nhân vật rất tự nhiên dù chưa qua trường lớp đào tạo. Cô còn dành những câu từ hoa mỹ cho Triệu Lộ Tư, xem đây giống như một trường hợp "ở hiền gặp lành", được Tổ độ trong nghề bởi tư chất của cô nàng đã tạo nên thành công như hiện tại.

Đồng Lôi còn cho biết Triệu Lộ Tư là một cô gái rất chu đáo. Dù còn trẻ nhưng cô rất biết cách chăm sóc cho người khác. Tính cách hòa đồng và tinh tế của nữ diễn viên “Ôi hoàng đế bệ hạ của ta” khiến mọi người cảm thấy gần gũi và thoải mái mỗi khi ở gần. Đồng Lôi nhận xét Tư tỷ là cô gái chu đáo và dễ gần Đồng Lôi (1980) là nữ diễn viên thuộc hàng thực lực của Cbiz. Cô từng tham gia nhiều dự án chính kịch - xã hội như: Đi qua mùa hoa, Tùy đường diễn nghĩa, Thanh kiếm, Nắng nở như hoa, Ai đó để yêu thương, Nửa đường phụ tử, Three Times of the World,... Trong Tinh Hán Xán Lạn, Đồng Lôi vào vai một hoàng hậu có phong thái mẫu nghi đoan chính, không tranh đấu, không hại ai. Tuy nhiên bà về sau bị trầm cảm và qua đời.

Đồng Lôi thủ vai Hoàng hậu trong "Tinh hán xán lạn" Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Triệu Lộ Tư bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Sau bao năm hoạt động nghệ thuật, dù chỉ được giao các vai phụ nhưng cô nàng cũng đều hoàn thành rất xuất sắc, cho đến 2022 cô nàng đã bật lên, gây chú ý mạnh mẽ qua “Trần Thiên Thiên, ngày ấy và bây giờ” Triệu Lộ Tư luôn được các bạn diễn và đồng nghiệp dành lời tốt đẹp Hiện tại cô nàng càng tạo danh tiếng vững chãi qua thành công của “Tinh hán xán lạn”, bộ phim đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp và diễn xuất của nữ minh tinh họ Triệu.

Dương Tử từng công khai ủng hộ mỹ nam này trước khi lao đao vì tin hẹn hò với Lưu Học Nghĩa Dạo gần đây Dương Tử gây chú ý khi công khai ủng hộ dự án mới của một nam diễn viên nổi tiếng Cbiz, ngay lập tức tin đồn hẹn hò của cô nàng gây náo loạn showbiz Trung Hoa.

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