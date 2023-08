Bạn diễn “Tinh Hán Xán Lạn” tiết lộ nhân cách của Triệu Lộ Tư

Đồng Lôi còn cho biết Triệu Lộ Tư là một cô gái rất chu đáo. Dù còn trẻ nhưng cô rất biết cách chăm sóc cho người khác. Tính cách hòa đồng và tinh tế của nữ diễn viên “Ôi hoàng đế bệ hạ của ta” khiến mọi người cảm thấy gần gũi và thoải mái mỗi khi ở gần.

Đồng Lôi (1980) là nữ diễn viên thuộc hàng thực lực của Cbiz. Cô từng tham gia nhiều dự án chính kịch - xã hội như: Đi qua mùa hoa, Tùy đường diễn nghĩa, Thanh kiếm, Nắng nở như hoa, Ai đó để yêu thương, Nửa đường phụ tử, Three Times of the World,... Trong Tinh Hán Xán Lạn, Đồng Lôi vào vai một hoàng hậu có phong thái mẫu nghi đoan chính, không tranh đấu, không hại ai. Tuy nhiên bà về sau bị trầm cảm và qua đời.