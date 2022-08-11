Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt

Sao quốc tế 11/08/2022 12:03

Dù chưa hết phim, song Tinh Hán Xán Lạn chứng minh sức hút của mình khi lượng hotsearch sắp vượt qua Ngự Giao Ký.

Bảng thống kê hotsearch mới đây được công bố của một số bộ phim lên sóng trong năm nay đã được đăng tải và nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của dân mạng. 

Trong đó, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến vị trí của Tinh Hán Xán Lạn (Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư) và Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị). Cả 2 bộ phim nhận được sự quan tâm lớn từ dân cư mạng và fan các nước, thế nên người hâm mộ rất trông chờ công bố về thành tích của 2 phim.

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt - Ảnh 1
"Tinh hán xán lạn' đạt top 1 hotsearch

 

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt - Ảnh 2
"Trầm vụn hương phai" bám sát ở vị trí số 2

Theo bảng thống kê dù chưa chiếu hết, thế nhưng số lượng hotsearch của 2 bộ phim này đã nằm trong top đầu. Trong đó “Tinh Hán xán lạn” đứng vị trí đầu bảng, đánh dấu màn hợp tác của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư với 1910 lần tìm kiếm, trong đó có 211 lần ở top 1.

Sát theo sau, đứng ở vị trí thứ 2 là bộ phim diễn chính đầu tay của Dương Tử - Thành Nghị có 1601 lần với 209 lần top 1. 

Sức hút của cả 2 phim cổ trang lên sóng mùa hè năm nay đều cực kỳ khủng, dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng khán giả đều đồng lòng gật đầu trước kết quả này. 

Bên cạnh đó 2 bộ phim được đánh giá chất lượng nhất nửa đầu năm nay là Mộng Hoa LụcHạnh Phúc Đến Vạn Gia cũng có lượng hotsearch khá ấn tượng. Dự án tái xuất màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi có 1876 lần lên hotsearch với 256 lần top 1. 

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt - Ảnh 3
"Mộng Hoa Lục" của Lưu Diệc Phi chễm chệ ở vị ví thứ 3

Phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh dù thành công nổi bật ở nhiều quốc gia, nhưng lại có phần kém cạnh hơn với 1709 lần nhưng lại có đến 285 lần top 1.

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt - Ảnh 4
"Hạnh Phúc đến Vạn Gia" có nhiều thành tích khủng và đạt top 4 hotsearch năm nay

Theo sát phía sau là  2 bộ phim này đã đối đầu nhau gay gắt trên các bảng xếp hạng chỉ số phim ảnh ngay thời điểm phát sóng với số lần lên hot search rất cao là Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhậm Gia Luân) với 1781 lần và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn (Dương Tử - Tiêu Chiến) với 1630 lần. 

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt - Ảnh 5
"Ngự giao ký" đứng thứ 5 với 1781 lần search

 

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt - Ảnh 6
"Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" đạt vị trí số 6

Đặc biệt nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính là có số lượng hotsearch thấp hơn hẳn các dự án chiếu cùng thời điểm dù trước đó thành tích được công bố rất cao kèm theo sức hút của Dương Dương lẫn Triệu Lộ Tư đều được chú ý đặc biệt lúc đó, tổng kết số lần phim lên hotsearch sau khi kết thúc là 715 lần với 94 lần ở top 1. 

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt - Ảnh 7
Vị trí thứ 7 thuộc về "Thả Thí Thiên Hạ" của Dương Dương

Điều bất ngờ là Thương Lan Quyết dù chỉ mới lên sóng những tập đầu tiên đã vội vã thu về 501 hotsearch và 65 lần lên top 1 dù phim bị chê nhiều về diễn xuất của Ngu Thư Hân và chê bai nhan sắc của cô nàng không phù hợp với vai diễn mang “tiên khí”.

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt - Ảnh 8
"Thương Lan Quyết" dù bị chê bai nhưng vẫn có mặt ở vị trí thứ 8

Tuy vị trí hotsearch có thể đánh giá được mức độ quan tâm của công chúng đối với 1 dự án, song cũng không đủ để khẳng định sự thành công của bộ phim, bởi thành tích còn xuất phát từ đoàn phim, diễn viên, nhiệt độ và sức ảnh hưởng của các diễn viên sau khi bộ phim hoàn tất.

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