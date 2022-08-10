Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử

Sao quốc tế 10/08/2022 15:26

Dù diễn xuất của cặp đôi Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đề trong “Thương lan Quyết” còn kém nhưng phim vẫn được khen tốt hơn Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử.

Vừa mới lên sóng “Thương Lan Quyết” đã để lại không ít đánh giá không tốt xoay quanh diễn xuất của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đề. Hàng loạt chủ đề liên quan đến bộ phim đều lên hot search Weibo bị dân mạng tranh cãi. 

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử - Ảnh 1
"Thương Lan Quyết" vấp nhiều tranh cãi quanh diễn xuất của nam nữ chính

Tranh cãi nhiều nhất có thể kể đến diễn xuất của Ngu Thư Hân khi nữ thần tượng họ Ngu ở ngoài đời khá điệu đà và đỏng đảnh. Tính cách cô nàng có phần nhí nhảnh, hài hước, sẽ chẳng đáng nói nếu như cô nàng không mang toàn bộ con người thật của mình vào phim khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm. 

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử - Ảnh 2
Ngu Thư Hân bị chê vì bê nguyên tính cách ngoài đời vào phim

Tuy vậy nhiều người vẫn bênh vực rằng Ngu Thư Hân là ca sĩ thần tượng đá chéo sân. Dù từng tham gia một số bộ phim nhưng nữ diễn viên vẫn thiếu kinh nghiệm trên thị trường phim cổ trang thế nên cô còn những hạn chế không đáng trách. Nếu có kinh nghiệm và thời gian, khán giả vẫn mong cô sẽ tiến bộ nhiều hơn. 

Bên cạnh đó nam chính Vương Hạc Đệ cũng không tốt hơn bạn diễn của mình là bao, anh chàng cũng bị chê khá nhiều về cách diễn và khả năng biểu đạt cảm xúc. Thậm chí fan còn chỉ trích nam chính có phần mờ nhạt trước cả diễn xuất lẫn tạo hình của nam phụ. 

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử - Ảnh 3
Nam chính (trái) bị chê mờ nhạt trước nam phụ (phải)

Tuy vậy mới đây khán giả được một phen “cười bể bụng” trước cảnh hoán đổi thân xác của cặp nam - nữ chính, cảnh này lại trở nên phổ biến trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả quay xe khen ngợi phim. 

Nếu bỏ qua diễn xuất của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong “Thương Lan Quyếtthì phim vẫn nhận được phản hồi tích cực về màu phim, kỹ xảo và tạo hình của các diễn viên. Đặc biệt là Ngu Thư Hân có tạo hình xinh xắn đáng yêu, phục trang đẹp mắt, phần hình ảnh phim tươi sáng và sống động, kỹ xảo cũng tốt hơn so với nhiều phim huyền huyễn khác khiến khán giả đánh giá là vẫn đáng để theo dõi. 

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử - Ảnh 4
Bộ phim được đánh giá có màu sắc và kỷ xảo "xịn xò"

Ngay lập tức, nhiều người bèn nhắc đến và so sánh giữa “Thương Lan Quyết”  và “Trầm Vụn Hương Phai. Kỹ xảo rẻ tiền, màu phim xấu, hậu kỳ ẩu... là những nhận xét của khán giả dành cho “Trầm Vụn Hương Phai”. Fan của bộ phim còn bức xúc tới mức kéo vào trang cá nhân của đạo diễn để phàn nàn. Thậm chí, có người còn cho rằng Quách Hổ nên chuyển hướng làm video ca nhạc thay vì quay phim. Bởi lẽ, “Trầm Vụn Hương Phai” là một tác phẩm đáng chê cả về hình ảnh lẫn nội dung.

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử - Ảnh 5
"Trầm Vụn Hương Phai" bị chê màu sắc và kỹ xảo...

 

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử - Ảnh 6
... và nhiều hạt sạn to đùng

Nếu đặt bàn cân giữa “Trầm Vụn Hương Phai” và “Thương Lan Quyết”, khán giả vẫn dành lời khen cho sự đầu tư tỉ mỉ của “Thương Lan Quyết”, đồng thời khuyên đoàn phim của Dương Tử nên học hỏi để cải thiện phần hình ảnh của mình. Nhiều fan còn đùa rằng tôi chỉ ngồi xem phim 1 tiếng mà đã lựa ra một đống sạn ngớ ngẩn, chả biết làm ăn kiểu gì. 

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