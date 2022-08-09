“Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Vân vừa len sóng đã bị chê tơi tả

7/8 vừa qua, phim cổ trang tiên hiệp Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã chính thức lên sóng. Đây là tác phẩm được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên do Cửu Lộ Phi Hương sáng tác. Nội dung tác phẩm kể về tiên nữ cấp thấp trên Thiên Giới - Hoa Lan Nhỏ (do Ngu Thư Hân thủ vai), trong lúc vô tình lại đụng mặt kẻ thù của mình là Đông Phương Thanh Thương (do Vương Hạc Đệ thủ vai) đang bị nhốt trong Hạo Thiên Tháp. Từ 2 kẻ được cho là “có thù oán từ kiếp trước” Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Vương dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng yêu nhau mặc những quy củ và luật lệ của các giới.

Bộ phim có nội dung được đánh giá là phù hợp với khán giả xem đài, khá lôi cuốn và hấp dẫn. Tuy nhiên vừa phát sóng đã khiến khán giả thất vọng ởi diễn xuất của Ngu Thư Hân quá tệ, thường làm lố và màu mè.

Diễn xuất của cặp chính gây ngán ngẩm

Nhờ tham gia show tuyển chọn Thanh Xuân Có Bạn, debut cùng nhóm nhạc The9, Ngu Thư Hân gây ấn tượng bởi tính cách hoạt bát, dễ thương, thường gây cho khán giả những trận cười. Tuy nhiên thời điểm đó cô nàng cũng đã gây tranh cãi vì không có tài năng ca hát nhưng được chú ý nhờ những biểu cảm quá lố, tính cách hài hước của mình.

Ngu Thư Hân gây chú ý bởi sự dễ thương trong "Thanh Xuân có bạn 2"

Trước đó, Ngu Thư Hân từng đảm nhận vai phụ trong Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc ghi dấu ấn bởi nhan sắc dễ thương và tính cách thân thiện.

Cho đến khi tham gia dự án cổ trang đầu tiên mà mình làm nữ chính “Thương Lan Quyết” Ngu Thư Hân cũng gây sự chú ý khi tung poster, tạo hình xinh đẹp nhưng diễn xuất của cô nàng trong phim đang trở thành đề tài gây tranh cãi vì quá lố. Những biểu cảm nhí nhảnh quá lố, trợn mắt, chu môi bị nữ diễn viên lặp đi lặp lại trong một tập.

Cả 2 đều bị cho là có diễn xuất quá lố

Cùng với đó, nam chính Vương Hạc Đệ cũng bị nhận xét tạo hình không hợp với cổ trang. Anh chàng có nét diễn quá cứng, biểu cảm bị đơ và không tạo được cảm giác couple với bạn diễn. Sự kết hợp thất bại hoàn toàn của cặp đôi nam - nữ chính đã khiến khán giả chán nản không muốn tiếp tục xem phim.

Tuy nhiên điều bất ngờ chính là vai phụ Lý Nhất Đồng trở thành nhân tố hút view, liên tục nhận được lời khen bởi nhan sắc thoát tục, dịu dàng rất hợp với dòng phim tiên hiệp, cô nàng vừa xuất hiện đã chiếm hết spotlight của nữ chính, cùng với diễn xuất khá tốt, Ngu Thư Hân như bị chìm vào quên lãng.

Lý Nhất Đồng đóng vai phụ nhưng lại chiếm hết spotlight của cặp chính

Hiện tại, “Thương Lan Quyết đang chiếu những tập đầu tiên, với ấn tượng không mấy tốt đẹp này, khó giúp bộ phim trở nên thành công được. Tuy nhiên fan vẫn hy vọng sự bứt phá của cặp đôi nam nữ chính sẽ nhanh chóng cứu vớt lại bộ phim.