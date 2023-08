“Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Vân vừa len sóng đã bị chê tơi tả

7/8 vừa qua, phim cổ trang tiên hiệp Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã chính thức lên sóng. Đây là tác phẩm được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên do Cửu Lộ Phi Hương sáng tác. Nội dung tác phẩm kể về tiên nữ cấp thấp trên Thiên Giới - Hoa Lan Nhỏ (do Ngu Thư Hân thủ vai), trong lúc vô tình lại đụng mặt kẻ thù của mình là Đông Phương Thanh Thương (do Vương Hạc Đệ thủ vai) đang bị nhốt trong Hạo Thiên Tháp. Từ 2 kẻ được cho là “có thù oán từ kiếp trước” Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Vương dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng yêu nhau mặc những quy củ và luật lệ của các giới.