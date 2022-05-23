Phim mới của Ngu Thư Hân bị tố đạo nhái Trầm Vụn Hương Phai, nhà sản xuất bức xúc: 'Ăn không nói có không bằng chứng sẽ chỉ làm cho họ tự chịu nhục nhã'

Sao quốc tế 23/05/2022 16:21

Netizen xứ Trung đang xôn xao trước thông tin phim Thương Lan Quyết đạo nhái Trầm Vụn Hương Phai.

Thương Lan Quyết hiện đang là một trong số những bộ phim nhận được sự chú ý của khán giả. Với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, dự án được dự đoán sẽ làm nên chuyện. Dẫu vậy ngay cả khi bộ phim chưa ra mắt nhưng Thương Lan Quyết đã và đang cực kỳ hot vào lúc này khi vừa bị tố đạo nhái Trầm Vụn Hương Phai.

Cụ thể mới đây, đoàn làm phim Thương Lan Quyết đã tung ra poster và teaser ngắn của cặp chính Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, sau đó có cư dân mạng đã bất ngờ so sánh một cảnh trong đoạn teaser ngắn với trailer ra mắt trước đó của Trầm Vụn Hương Phai và cho rằng đoàn phim Thương Lan Quyết đang cố tình đạo nhái. 

Theo đó, khán giả cho rằng cảnh sử dụng kỹ xảo cá bay lên bầu trời xuất hiện trong trailer của hai phim có nhiều điểm tương đồng giống nhau và điểm khác biệt duy nhất là tông màu được sử dụng khi Thương Lan Quyết màu hồng còn Trầm Vụn Hương Phai màu xanh.

Phim mới của Ngu Thư Hân bị tố đạo nhái Trầm Vụn Hương Phai, nhà sản xuất bức xúc: 'Ăn không nói có không bằng chứng sẽ chỉ làm cho họ tự chịu nhục nhã' - Ảnh 1
Phân đoạn gây nên sự tranh cãi giữa cả 2 nhà sản xuất - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tin tố cáo bùng nổ, đoàn làm phim Thương Lan Quyết đã lên tiếng phản bác và cho rằng phim của mình đã được lên ý tưởng từ năm 2020 thậm chí là từ trước đó thậm chí họ cực kỳ bức xúc và cho rằng: "ăn không nói có không bằng chứng sẽ chỉ làm cho họ tự chịu nhục nhã".

Phim mới của Ngu Thư Hân bị tố đạo nhái Trầm Vụn Hương Phai, nhà sản xuất bức xúc: 'Ăn không nói có không bằng chứng sẽ chỉ làm cho họ tự chịu nhục nhã' - Ảnh 2
Thương Lan Quyết sắp sửa được ra mắt khán giả trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Được biết, Trầm Vụn Hương Phai quay vào năm 2021, sau khi Thương Lan Quyết đã bấm máy nên không thể có chuyện Thương Lan Quyết đạo nhái Trầm Vụn Hương Phai. 

Phim mới của Ngu Thư Hân bị tố đạo nhái Trầm Vụn Hương Phai, nhà sản xuất bức xúc: 'Ăn không nói có không bằng chứng sẽ chỉ làm cho họ tự chịu nhục nhã' - Ảnh 3
Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Sự việc khiến netizen nổ ra cuộc tranh cãi quyết liệt khi rất nhiều những ý kiến trái chiều được đưa ra và vẫn không có kết quả cuối cùng cho câu chuyện này.

Một số bình luận của khán giả về vụ việc:

- Không biết như thế nào nhưng ý tưởng cá voi bay này được nhiều phim sử dụng rồi mà, có đợt còn phổ biến luôn cơ, chứ không riêng gì hai phim này. 

Đóng máy trước, làm hậu kỳ trước thì không thể thay đổi nhanh như vậy được đâu. Tố gì thì tố chứ không thể có chuyện đạo ở đây được.

Dạo gần đây xuất hiện rất nhiều  vụ tố đạo nhái giữa phim các Cbiz với nhau như trường hợp mới đây như Hương Mật Tựa Khói Sương tố An Lạc Truyện có nhiều cảnh đạo nhái giống mình,....và có lẽ điều đó sẽ còn được tiếp tục trong thời gian tới đây khi sắp tới thị trường phim ảnh Cbiz sẽ còn đón nhận thêm hàng loạt tác phẩm mới ra mắt. 

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Từ khóa:   Dương Tử Ngu Thư Hân Trầm Vụn Hương Phai Drama Cbiz sao Hoa Ngữ

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