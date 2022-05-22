Vừa mới khai máy, phim của Bạch Lộc vướng 'đạo nhái' Trường Tương Tư của Dương Tử

Mới đây, dự án phim "Ninh An Như Mộng" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Khôn Ninh đã chính thức khai máy.

Mới đây, dự án phim "Ninh An Như Mộng" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Khôn Ninh đã chính thức khai máy. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ của Cbiz như Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Lưu Tá Ninh… Tuy nhiên, vừa bắt đầu khai máy, phim mới của Bạch Lộc đã bị tố đạo nhái trang phục phim "Trường Tương Tư" của Dương Tử. Theo đó, trang phục của Vương Tinh Việt vai Trương Già đã khiến nhiều người chú ý. Một số cư dân mạng cho rằng, tạo hình này của nam diễn viên rất giống Trương Vãn Ý trong Trường Tương Tư đóng cùng Dương Tử. Cả 2 sao nam này đều diện bộ y phục cổ trang màu xám xanh với đường viền xanh đậm. Tuy nhiên, không khó để nhận ra rằng kiểu dáng trang phục của 2 chàng mỹ nam này rất khác nhau.

Bạch Lộc hiện đang là một trong những tiểu Hoa 9x nổi bật nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Cô nàng đã có trong tay một số dự án phim nổi bật như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa và mới đây là Châu Sinh Như Cố. Sau một loạt tác phẩm được đánh giá tốt, khán giả đang rất kỳ vọng vào Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi.

Trong khi đó, Trương Lăng Hách tuy không nổi tiếng bằng Bạch Lộc nhưng lại thường xuyên được khen ngợi là có diễn xuất tốt. Đồng thời, anh đã chinh phục được khán giả với chiều cao 1m88, vẻ ngoài dịu dàng chuẩn nam thần. Gần đây nhất, anh tiếp tục góp mặt trong bộ phim thanh xuân vườn trường Khoảnh khắc rung động. Người hâm mộ bày tỏ ngoại hình của Trương Lăng Hách tạo được nhiều thiện cảm, cùng lối diễn xuất tự nhiên phù hợp với vai diễn. "Ninh An Như Mộng" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Màn kết hợp của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách được khán giả kỳ vọng sẽ bùng nổ về cả diễn xuất và nhan sắc. Hiện người hâm mộ đang mong đợi cặp mỹ nam mỹ nữ này sẽ xác nhận thông tin hợp tác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-moi-khai-may-phim-cua-bach-loc-vuong-dao-nhai-truong-tuong-tu-cua-duong-tu-470462.html