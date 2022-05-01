Cùng là 'gà cưng’ của Vu Chính: Bạch Lộc được công nhận và nổi tiếng, Ngô Cẩn Ngôn dính liên hoàn phốt và sự nghiệp trượt dài

Tuy vào nghề sau Ngô Cẩn Ngôn nhưng ở hiện tại thì tài năng lẫn địa vị trong nghề của Bạch Lộc đã ở trên cơ đàn chị cùng công ty.

Ở thời điểm hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn và Bạch Lộc chính là 2 sao nữ nổi tiếng nhất dưới trướng của Hoan Ngu Ảnh Thị và Vu Chính. Tuy nhiên, nếu như "Lệnh phi" ngày càng thụt lùi về danh tiếng sau Diên Hi Công Lược thì sự nghiệp của nữ minh tinh họ Bạch lại ngày càng thăng tiến và "trên cơ" luôn cả đàn chị cùng công ty. Ngô Cẩn Ngôn không thể bật lên được dù cho đảm nhận vai chính trong Diên Hi Công Lược - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi vì sao nữ chính của "siêu phẩm cung đấu" Diên Hi Công Lược lại chẳng thể thành công thì điều này hoàn toàn có thể lý giải được.

Thứ nhất, Ngô Cẩn Ngôn khi chỉ vừa mới có chút tiếng tăm nhờ vai Ngụy Anh Lạc thì đã có phốt thái độ đầu tiên. Theo đó, cô bị tờ báo Điện Ảnh Trung Quốc (thuộc CCTV6) "bóc phốt" thái độ hống hách vì tự ý thay đổi địa điểm phỏng vấn ngay sát giờ quay, bắt chương trình phải trả tiền sân bãi, quá đáng hơn còn tự ý hủy buổi phỏng vấn vì không có lịch trống. Làm nghề nhiều năm, Ngô Cẩn Ngôn vẫn bị chê diễn đơ và lố - Ảnh: Internet Lý do thứ hai đó chính là dù nắm trong tay nhiều tài nguyên phim ảnh thì kỹ năng diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn vẫn không có gì tiến triển hơn so với thời cô mới vào nghề. Bằng chứng là tất cả mọi bộ phim mà cô tham gia đều bị khán giả chê bai về biểu cảm đồng thời chấm điểm thấp trên Douban.

Bạch Lộc được đánh giá cao hơn cả đàn chị cùng công ty - Ảnh: Internet Mặt khác, Bạch Lộ tuy là "sinh sau đẻ muộn" nhưng lại không mất nhiều thời gian để chứng minh tài năng của mình. Đặc biệt, kể từ sau sự thành công của Châu Sinh Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế, nữ minh tinh càng được khen về diễn xuất, nhất là những cảnh ngược tâm, sự nghiệp của cô cũng thăng hoa hơn nhiều, hứa hẹn sẽ bước chân vào đội ngũ sao hạng A trong thời gian không xa.

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh? Sau thành công Sơn Hà Lệnh, đạo diễn chuẩn bị khởi quay dự án mới Tứ Hải Trọng Minh. Có nguồn tin Thành Nghị và Bạch Lộc sẽ cầm cân cho vai chính.

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