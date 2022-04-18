2 nam thần Cbiz so kè với nhau trong tác phẩm ngôn tình chuyển thể mới, netizen nhận định: 'Bạch Lộc là nữ diễn viên may mắn nhất'

Sao quốc tế 18/04/2022 23:25

Mới đây nhất, thông tin về việc 2 đại nam thần của xứ Trung là Tiêu Chiến và Dương Dương hiện đang cạnh tranh vai nam chính trong một bộ ngôn tình chuyển thể, đang khiến dân tình xôn xao hơn bao giờ hết.

Vốn là 2 nam diễn viên đang hot nhất xứ Trung ở thời điểm hiện tại, nên thông tin về việc cả 2 đang cạnh tranh cho một bộ phim càng khiến netizen hướng sự chú ý tới 2 nam thần. 

Theo đó, cách đây không lâu, cuốn tiểu thuyết Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ của Cố Mạn đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim. Có cốt truyện nổi tiếng, nên rất nhiều ngôn sao đã tìm cách để trở thành nam nữ chính của dự án này. Có cư dân mạng cho biết Dương DươngTiêu Chiến cũng đang để ý đến vai nam chính trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.

2 nam thần Cbiz so kè với nhau trong tác phẩm ngôn tình chuyển thể mới, netizen nhận định: 'Bạch Lộc là nữ diễn viên may mắn nhất' - Ảnh 1
2 nam thần Cbiz so kè với nhau trong tác phẩm ngôn tình chuyển thể mới, netizen nhận định: 'Bạch Lộc là nữ diễn viên may mắn nhất' - Ảnh 2
Nhan sắc cực phẩm của Dương Dương - Ảnh: Internet

Cả hai đều sở hữu nhan sắc cực phẩm, đi kèm với đó là ngoại hình ''điểm 10'' không có chỗ gì phải chê bai. Tuy nhiên, đó cũng là điều khiến nhà sản xuất bộ phim phải đau đầu lựa chọn ai là gửi mặt để ''chọn mặt gửi vàng'' cho dự án lần này. Về phía Dương Dương, nam diễn viên 30 tuổi với kinh nghiệm qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng, dĩ nhiên là một phương án tuyệt vời cho nhà sản xuất. 

So với Dương Dương, Tiêu Chiến có phần yếu thế hơn khi chưa từng trở thành nam chính của Cố Mạn. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng với ngoại hình và diễn xuất của mình, Tiêu Chiến cũng có thể tạo ra một nam thần nổi bật chẳng kém Dương Dương. Thêm vào đó, sự mới mẻ và nổi tiếng của Tiêu Chiến sẽ giúp Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ được nhiều khán giả biết đến hơn.

2 nam thần Cbiz so kè với nhau trong tác phẩm ngôn tình chuyển thể mới, netizen nhận định: 'Bạch Lộc là nữ diễn viên may mắn nhất' - Ảnh 3
Nhan sắc của Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa - Ảnh: Internet

Theo nhiều thông tin được đưa ra, Bạch Lộc là nữ diễn viên đang được nhắm cho vai nữ chính Nhiếp Hi Quang của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện thông tin Tống Tổ Nhi đang tích cực bàn bạc ký hợp đồng nữ chính cho bộ phim này. Như vậy không chỉ có vai nam chính mà vai nữ chính của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ cũng đang có sự cạnh tranh khốc liệt. CĐM cũng nhận định cả Bạch Lộc và Tống Tổ Nhi nếu ai là nữ chính trong bộ phim này, sẽ là một trong những cô gái may mắn nhất xứ Trung khi được 2 nam thần như Dương Dương và Tiêu Chiến theo đuổi.

2 nam thần Cbiz so kè với nhau trong tác phẩm ngôn tình chuyển thể mới, netizen nhận định: 'Bạch Lộc là nữ diễn viên may mắn nhất' - Ảnh 4
2 nam thần Cbiz so kè với nhau trong tác phẩm ngôn tình chuyển thể mới, netizen nhận định: 'Bạch Lộc là nữ diễn viên may mắn nhất' - Ảnh 5
Bạch Lộc và Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phía nhà sản xuất Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến dàn diễn viên chính của phim.

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Từ khóa:   sao chau a Bạch Lộc Tống Tổ Nhi Dương Dương Tiêu Chiến

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