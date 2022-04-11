'Tình bể bình' trong hậu trường phim 'Thả Thính Thiên Hạ', Dương Dương vướng tin hẹn hò Triệu Lộ Tư

Mới đây, nam diễn viên Dương Dương vướng nghi vấn hẹn hò đàn em kém 7 tuổi - Triệu Lộ Tư.

Vào ngày 11/4, trang Sina đưa tin, Dương Dương vướng nghi vấn hẹn hò Triệu Lộ Tư - đàn em kém 7 tuổi. Nhiều người đồn đoán cả hai nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác dự án phim "Thả thí thiên hạ". Tại phim trường, họ có nhiều cử chỉ thân thiết khiến nhiều người chú ý. Hình ảnh hậu trường cho thấy Triệu Lộ Tư đút bánh bao cho Dương Dương. Nam diễn viên cũng lấy tay che nắng cho Triệu Lộ Tư. Trước đó, hình ảnh Dương Dương đưa tay xoa đầu đàn em, hay Triệu Lộ Tư nép vào người Dương Dương cũng được chia sẻ rầm rộ trên khắp cõi mạng.

Triệu Lộ Tư và Dương Dương thân thiết trên phim trường - Ảnh: Internet Từ khóa "Triệu Lộ Tư đút bánh bao cho Dương Dương" hay "Triệu Lộ Tư và Dương Dương hẹn hò" đều trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội Trung Quốc với hàng trăm lượt bình luận. Khán giả còn phát hiện ra hai nghệ sĩ có nhiều đồ chung như bát, vòng tay và sử dụng điện thoại của đối phương. Triệu Lộ Tư đút bánh bao cho Dương Dương - Ảnh: Internet Dương Dương sinh năm 1991, được xếp trong nhóm "tứ đại lưu lượng", là bốn nghệ sĩ trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo nhất Trung Quốc gồm Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Lộc Hàm. Hiện tại, Weibo của anh có 56 triệu người theo dõi. Nam diễn viên cũng là một trong những nghệ sĩ có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất, chứng tỏ sức hút thương mại.

Dương Dương vướng tin hẹn hò Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Triệu Lộ Tư cũng là nữ diễn viên giành được thành công nhất nhờ tham gia vào tác phẩm xuyên không. Không chỉ tham gia vào một tác phẩm mà cô còn có mặt trong nhiều bộ phim cùng đề tài như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Cũng vì thế, Triệu Lộ Tư được gắn cho danh hiệu "thánh nữ xuyên không". Nhờ vào đó, Triệu Lộ Tư dần dần tạo được dấu ấn trong lòng khán giả và tham gia vào nhiều bộ phim như: Tam Thiên Nha Sát, Trường Ca Hành, Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, Yêu Em Từ Dạ Dày…

Những sao Hoa ngữ không tôn trọng khán giả: Nhậm Gia Luân bị chê lười biếng, Triệu Lộ Tư không kính nghiệp Bên cạnh những ngôi sao làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp để gây dựng tên tuổi thì cũng có những ngôi sao bị chê là lười biếng trong làng giải trí Hoa ngữ.

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