Đinh Vũ Hề tái hợp Triệu Lộ Tư, liệu có thể 'gây bão' như bộ phim 'Trần Thiên Thiên trong lời đồn'?

"Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn" là bộ phim giúp danh tiếng Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề được nâng lên một tầm cao mới và ghi dấu trong lòng khán giả. Mới đây, mạng xã hội Weibo vừa rộ tin cặp đôi chính của là Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong dự án chuyển thể mới mang tên "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa".

Bộ phim 'Trần Thiên Thiên trong lời đồn' nâng tên tuổi của Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

Đây là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung kể về cô nàng Lăng Diệu Diệu xuyên không vào trong chính bộ truyện mà cô đang đọc trên mạng. Nhiệm vụ của Lăng Diệu Diệu là trở thành nữ phụ và theo đuổi nam phụ. Nam phụ này vốn là một kẻ mang hai dòng máu nửa người nửa yêu, và cũng là mục tiêu mà nhóm người của Lăng Diệu Diệu tiêu diệt.