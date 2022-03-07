Đinh Vũ Hề tái hợp Triệu Lộ Tư, liệu có thể 'gây bão' như bộ phim 'Trần Thiên Thiên trong lời đồn'?

Sao quốc tế 07/03/2022 09:30

Mới đây, mạng xã hội vừa rộ tin Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề sẽ có cơ hội tái ngộ trong dự án chuyển thể mới mang tên "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa".

"Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn" là bộ phim giúp danh tiếng Triệu Lộ TưĐinh Vũ Hề được nâng lên một tầm cao mới và ghi dấu trong lòng khán giả. Mới đây, mạng xã hội Weibo vừa rộ tin cặp đôi chính của là Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong dự án chuyển thể mới mang tên "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa".

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Bộ phim 'Trần Thiên Thiên trong lời đồn' nâng tên tuổi của Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

Đây là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung kể về cô nàng Lăng Diệu Diệu xuyên không vào trong chính bộ truyện mà cô đang đọc trên mạng. Nhiệm vụ của Lăng Diệu Diệu là trở thành nữ phụ và theo đuổi nam phụ. Nam phụ này vốn là một kẻ mang hai dòng máu nửa người nửa yêu, và cũng là mục tiêu mà nhóm người của Lăng Diệu Diệu tiêu diệt.

"Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" thực chất có nội dung xuyên không vào trong truyện và thay đổi cuộc đời nhân vật trong đó không khác gì với Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Vì thế, sau khi nghe chuyển thể, mạng xã hội lập tức xôn xao chuyện Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề tái hợp ở dự án này. 

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Fan háo hứng với màn tái hợp của cả hai trong bộ phim mới - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang chuẩn bị cho hai dự án sắp ra mắt là "Thả Thí Thiên Hạ" sánh đôi cùng Dương Dương và "Tinh Hán Xán Lạn" nên duyên với Ngô Lỗi. Cả hai dự án này đều là dự án lớn, được đầu tư khủng và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trong khi đó, Đinh Vũ Hề đang gặp phải thất bại nặng nề. Bộ phim điện ảnh "Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn" của nam diễn viên vừa ra mắt vào dịp Lễ tình nhân vừa qua đã bị chê là rác phẩm. Bộ phim gặp phải nhiều chỉ trích từ nội dung chuyển thể khác xa nguyên tác, đến việc dàn dựng cẩu thả khiến khán giả vô cùng thất vọng. Nếu như Triệu Lộ Tư ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp thì Đinh Vũ Hề lại không được như bạn diễn.

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