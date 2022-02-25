Triệu Lộ Tư 'hóa' nàng thơ khiến dân tình ngỡ ngàng, chuẩn bị 'vượt xa' đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Những ngày qua, đối diện với loạt tin đồn hẹn hò với Dương Dương, Triệu Lộ Tư càng năng nổ trong việc tương tác trên mạng xã hội, liên tục khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip trong một dự án quảng cáo mà nữ diễn viên hợp tác với nhãn hàng mỹ phẩm. Ngay lập tức, người hâm mộ đã vô cùng yêu thích tạo hình trong trẻo, dịu dàng "như nàng thơ" của "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh" trong loạt hình ảnh này.

Trong đoạn video, Triệu Lộ Tư được chọn làm người tuyên truyền về "Khảo sát về làn da nhạy cảm của phụ nữ nơi công sở". Cô xuất hiện trong chiếc áo khoác trắng cùng mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt tròn trịa rất đáng yêu.

Vẻ đẹp tựa 'nàng thơ' của Triệu Lộ Tư khiến người hâm mộ ngất ngây - Ảnh: Internet

Đây được coi là tạo hình mang thương hiệu của nữ diễn viên, tuy không quá lòe loẹt nhưng sự xinh đẹp của "tiểu hoa đán 9x" vẫn làm người hâm mộ không thể rời mắt.

Ngoài ra, dù Triệu Lộ Tư vướng nhiều phốt lùm xùm liên quan đến tính cách, vậy nhưng không ai có thể phủ nhận rằng bạn gái tin đồn của Dương Dương sở hữu nét đẹp mà rất nhiều cô gái mơ ước, từ đôi mắt to, gương mặt nhỏ cho tới sống mũi cao vút.

Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ tích cực khoe các bức hình không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ nhàng nhất. Chính vì thế mà cô chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ với nét đẹp tự nhiên, làn da trắng mịn như em bé và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Hiện nay, nữ diễn viên được đánh giá là một trong những "tiểu hoa đán 9x" có sự nghiệp đầy triển vọng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-hoa-nang-tho-khien-dan-tinh-ngo-ngang-chuan-bi-vuot-xa-dan-chi-trieu-le-dinh-452052.html