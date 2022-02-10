Để lộ mặt mộc trong tiệc khai máy phim, nhan sắc của Triệu Lộ Tư gây chú ý

Sao quốc tế 10/02/2022 18:30

Mới đây, Triệu Lộ Tư tự tin xuất hiện với gương mặt không son phấn trước truyền thông trong lễ khai máy phim "Hậu lãng".

Mới đây, đội ngũ sản xuất phim Hậu lãng (Sóng sau) vừa tung ảnh các diễn viên tham gia buổi tiệc thân mật trước khi chính thức bước vào giai đoạn ghi hình. Xuất hiện tại đêm tiệc, Triệu Lộ Tư mặc trang phục đời thường khá đơn giản.

Nữ diễn viên đội thêm mũ lưỡi trai và để mặt mộc. Dù không có son phấn nhưng cô nàng vẫn rất xinh đẹp. Nữ diễn viên được khen tươi tắn, ngọt ngào và rất thích hợp đóng vai nữ chính phim ngôn tình. Thậm chí, nhiều khán giả còn đánh giá rằng Triệu Lộ Tư ở thời điểm hiện tại còn xinh đẹp, cuốn hút hơn thời đóng "Trần Thiên Thiên trong lời đồn". 

 

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Triệu Lộ Tư xuất hiện với gương mặt không son phấn - Ảnh: Internet
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Cô gây chú ý bởi sự trẻ trung và vui vẻ của mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc trông gương mặt cô nàng khá mệt mỏi, có vẻ như do lịch trình làm việc dày đặc đã khiến cô ít có thời gian nghỉ ngơi. 

Đây là một trong những dự án cấp S béo bở của Youku nên sau khi thông tin nữ chính, nam chính trong phim lần lượt do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đảm nhiệm xuất hiện. Với sự trở lại lần này, Triệu Lộ Tư được khán giả khá kì vọng về mặt diễn xuất. Đồng thời, không ít người mong đợi "phản ứng hóa học" giữa cô và nam thần 9x La Nhất Châu.

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Triệu Lộ Tư trong buổi lễ khai máy 'Hậu lãng' - Ảnh: Internet
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Nam chính La Nhất Châu xuất hiện điển trai, ngoại hình xứng đáng điểm tuyệt đối - Ảnh: Internet

"Hậu Lãng" là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, đô thị, thanh xuân lập nghiệp, xoay quanh góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Trong phim, Tôn Đầu Đầu là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu. Sau đó, Tôn Đầu Đầu may mắn được một giáo sư chuyên ngành y học cổ truyền giúp đỡ và quen biết với con trai của giáo sư là Nhậm Tân Chính. Sau này cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và tạo nên câu chuyện tình yêu lẫn sự nghiệp tuyệt đẹp cho chính mình.

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