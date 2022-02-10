Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này "đè bẹp"

Sao quốc tế 10/02/2022 11:13

Những nàng công chúa này bằng nhan sắc và tài năng của mình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Dương Tử - Công chúa Lý Dịch Hoan

Công chúa Lý Dịch Hoan do Dương Tử đóng trong Long châu truyền kỳ là vị công chúa tiền triều của thời nhà Minh. Nhằm che giấu thân phận thật của mình mà cô nàng đã phải đổi sang họ Chu. Số phận đưa đẩy khiến Dịch Hoan và kẻ thù của mình gặp gỡ và phải lòng nhau khiến mối quan hệ của họ trở nên vô cùng khó khăn. 

Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 1

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 2

Long châu truyền kỳ  là bộ phim về nhà Thanh, cho nên tạo hình của Dương Tử trong phim không giống với tạo hình của các bộ phim tiên hiệp lạnh lùng tao nhã, nhưng trong tạo hình Thanh triều thì Dương Tử vẫn rất xinh đẹp.

Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư - Công chúa Đàm Xuyên

Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Tam thiên nha sát không được khán giả đánh giá cao cho lắm, nhưng bù lại trông cô nàng vẫn khá đáng yêu. Thân phận thật của công chúa Đàm Xuyên vốn là công chúa của nước Đại Yến, phải chịu cảnh nước mất nhà tan từ khi còn nhỏ nhưng may mắn được cứu thoát. Để trả thù, cô nàng quyết định trở thành nha hoàn và đổi tên thành Đàm Xuyên. 

Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 4

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 5

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 6

Lưu Thi Thi - Công chúa Gia Nhi

Trong Thiên nhai chức nữ, Triệu Gia Nhi của Lưu Thi Thi là công chúa cuối cùng của triều đại Nam Tống. Cô có vẻ ngoài tươi tắn, ngọt ngào nhưng lại khá bướng bỉnh và thích trêu chọc mọi người. Nhan sắc và diễn xuất ấn tượng của Lưu Thi Thi trong vai Triệu Gia Nhi nhận được nhiều lời khen từ khán giả. 

Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 7

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 8

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 9

Lý Thấm - Công chúa Nguyên Thuần

Chính vai công chúa Nguyên Thuần trong Sở Kiều Truyện đã giúp Lý Thấm thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán giả. Cho đến bây giờ, khi nhắc đến những nhân vật phản diện bi thảm, đau buồn nhất, hầu như Nguyên Thuần vẫn luôn góp mặt trong mọi danh sách đề cử. Thế mới thấy, Lý Thấm đã hóa thân vào nhân vật này xuất sắc như nào. 

Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 10

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 11

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 12

Bành Tiểu Nhiễm - Công chúa Tiểu Phong

Mỗi khi nhắc đến Đông cung, khán giả lại nhớ đến hình ảnh công chúa Tây Châu - Tiểu Phong có số phận đáng thương đến nhói lòng. Vốn là cửu công chúa được người người yêu quý, chiều chuộng nhưng chỉ vì tin tưởng và yêu sai người, bị lừa dối, lợi dụng mà cô phải lâm vào cảnh nước mất nhà tan, gia tộc bị tiêu diệt. Cho đến tận phút cuối của phim, Tiểu Phong vẫn không thể có một cái kết viên mãn, nàng đã lựa chọn cái chết để đổi lấy hòa bình giữa hai đất nước. 

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 13

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 14

Dù phim đã kết thúc từ lâu, nhưng hình ảnh cô công chúa nhỏ xuất hiện trong bộ y phục màu đỏ đứng trên sa mạc hoang vu vẫn thật khó có thể quên được. 

 Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này 'đè bẹp' - Ảnh 15

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