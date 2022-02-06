Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm đầu quân chung công ty với Kim Thần, liệu tương lai có khởi sắc hơn?

Thông tin nữ chính “Đông Cung” ký hợp đồng với công ty Thái Dương Xuyên Hòa khiến cộng dồng mạng xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền thông tin Bành Tiểu Nhiễm chính thức trở thành "gà mới" của công ty Thái Dương Xuyên Hòa. Cô nàng đã có thời gian dài im ắng và không thể bật lên trong làng giải trí từ sau phim Đông cung. Trở thành "gà mới" của Thái Dương Xuyên Hòa khán giả hi vọng rằng Bành Tiểu Nhiễm sẽ có thêm nhiều kịch bản hay và mới mẻ, vượt qua cái bóng của bộ phim Đông cung.

Thái Dương Xuyên Hòa (Mountain Top) được thành lập từ năm 2015, là công ty TNHH về lĩnh vực giải trí của Trung Quốc, phạm vi kinh doanh bao gồm quản lý nghệ sĩ, chứng thực thương mại, tiếp thị giải trí, tài trợ đầu tư, nghiên cứu và phát triển dự án phim và truyền hình, phúc lợi công cộng và phát triển phái sinh,... Được biết Thái Dương Xuyên Hòa hiện đang sở hữu dàn sao đình đám như: Kim Thần, Trương Quân Ninh, Cáp Ni Khắc Tư, Khổng Tuyết Nhi, Trần Hách, Doãn Chính, Triệu Tiểu Đường, ... Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đem mảng phim ảnh của mình giao phó cho Thái Dương Xuyên Hòa.

Bành Tiểu Nhiễm sinh năm 1990, tốt nghiệp khoa Phát thanh của Đại học Truyền thông Trung Quốc. Cô bước vào làng giải trí với vai trò MC cho một chương trình thuộc iQiyi vào tháng 4/2013. Sau 5 năm, Bành Tiểu Nhiễm chỉ đóng vai phụ trong 5 bộ phim. Đến Đông Cung, cô mới được đảm nhiệm vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Bành Tiểu Nhiễm vốn là diễn viên thuộc công ty của Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, sau scandal của mỹ nhân họ Phạm, sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm bị ảnh hưởng. Cô trở thành cái tên nhạy cảm, bị các nhà sản xuất từ chối. Hai năm qua, cô cho hay không nhận được lời mời đóng phim. Thời gian tới, khi đầu quân cho Thái Dương Xuyên Hòa, người hâm mộ mong rằng Bành Tiểu Nhiễm sẽ có những khởi sắc và may mắn hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-phim-dong-cung-banh-tieu-nhiemdau-quan-chung-cong-ty-voi-kim-than-lieu-tuong-lai-co-khoi-sac-hon-448788.html