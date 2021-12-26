2 năm sau Đông Cung: 'Tra nam' cuối cùng cũng nhận quả báo, tình trạng thê thảm không ai bằng

Sao quốc tế 26/12/2021 09:42

Cư dân mạng đang được dịp hả hê với tạo hình "thân tàn ma dại" của "tra nam Lý Thừa Ngân" Trần Tinh Húc trong dự án phim mới sau hai năm kể từ khi Đông Cung lên sóng.

Bộ phim Hoa ngữ Tinh Lạc Ngưng Thành Đường với sự tham gia diễn xuất của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc vừa hé lộ những hình ảnh về hậu trường khá thú vị. Đặc biệt tạo hình thê thảm, tàn tạ của nam chính thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả.

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Tạo hình thê thảm, tàn tạ của nam chính Tạ Đình Húc trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả

Cụ thể, những hình ảnh hậu trường này đã vô tình tiết lộ một cảnh quay mà Trần Tinh Húc diện một bộ trang phục màu trắng nhưng lại bê bết máu, có vẻ như bị thương nặng. Khi anh nằm trong vòng tay của nữ chính Lý Lan Địch, đôi mắt nhắm nghiền và biểu cảm buông xuôi tất cả khiến ai nấy đều hốt hoảng.

Tuy vậy, tình tiết này của phim lại khiến cho cư dân mạng được dịp "hả hê" vì cuối cùng sau 2 năm Đông Cung lên sóng thì "ông vua nhu nhược" Lý thừa Ngân cuối cùng cũng phải trả giá ở phim mới, đúng là "quả báo không chừa một ai".

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Tinh Lạc Ngưng Thành Đường là một dự án cổ trang với cốt truyện về hai cô công chúa sinh đôi nhưng lại mang 2 tính cách đối lập nhau và có mối hôn nhân cũng khác xa nhau

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường là một dự án cổ trang với cốt truyện về hai cô công chúa sinh đôi nhưng lại mang 2 tính cách đối lập nhau. Trong khi tỷ tỷ Li Quang Thanh Quy có tính cách hiền dịu và thường xuyên mang lại may mắn thì cô em gái Li Quang Dạ Đàm lại có tính cách bướng bỉnh, cộc cằn và bị xem là điềm gở.

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Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đang trong quá trình quay phim và sẽ sớm ra mắt khán giả

Cũng vì lý do trên mà chuyện hôn sự của hai cũng được định đoạn khác nhau, Thanh Quy sẽ làm dâu Thiên tộc còn Dạ Đàm sẽ kết hôn với người ở Ma tộc. Nhưng xui rủi thế nào mà hai người lại bị tráo đổi với nhau, kể từ đó mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra. Hiện tại, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đang trong quá trình quay phim và sẽ sớm ra mắt khán giả vào một ngày không xa.

Ảnh: Weibo

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Từ khóa:   Tinh Lạc Ngưng Thành Đường Đông Cung phim Hoa ngữ Lý Lan Địch Trần Tinh Húc

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