Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình

Ngọc Quan Âm (2003)

Từ sau vai phụ trong Tân dòng sông ly biệt, năm 2003, cô có vai diễn chính đầu tiên, trong bộ phim Ngọc Quan Âm. Trong phim, cô vào vai An Tâm - một nữ cảnh sát xinh đẹp, cô gặp gỡ và có tình cảm với Mao Kiệt. Chẳng ai ngờ được, mối nhân duyên tình cờ của họ lại gặp nhiều ngang trái, Mao Kiệt vì người mình yêu mà đã dính đến ma túy. Họ chỉ biết yêu nhau say đắm, mà không hề biết nghề nghiệp của đối phương,.. Cho đến khi tình yêu của họ có kết quả là một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, thì đúng lúc ấy Mao Kiệt bị bắt giữ, còn An Tâm chính là một trong những người triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy này,...