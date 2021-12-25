Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình

Sao quốc tế 25/12/2021 11:06

Những bộ phim hay của Tôn Lệ đưa tên tuổi cô trở thành “nữ hoàng rating” của điện ảnh Trung Quốc và giúp cô nhận được cảm tình của đông đảo khán giả.

Tôn Lệ sinh năm 1982 tại Thượng Hải, cô xuất thân là một nghệ sĩ múa, từng được ra nước ngoài biểu diễn với tài năng của mình. Người đẹp bén duyên với diễn xuất cũng vì khả năng vũ đạo của mình, cô được chọn làm diễn viên phụ cho bộ phim nổi tiếng Tân dòng sông ly biệt (diễn viên múa phụ họa).  Sau gần 20 năm theo nghiệp diễn xuất, Tôn Lệ đã khẳng định được thực lực của mình, nổi bật với gương mặt sáng, trong trẻo, khả năng lột tả cảm xúc xuất sắc, cô được mệnh danh là “nữ hoàng rating” vì bộ phim nào cô tham gia cũng hot rần rần. Hãy cùng điểm lại những bộ phim ấn tượng nhất của Tôn Lệ.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 1

Ngọc Quan Âm (2003)

Từ sau vai phụ trong Tân dòng sông ly biệt, năm 2003, cô có vai diễn chính đầu tiên, trong bộ phim Ngọc Quan Âm. Trong phim, cô vào vai An Tâm - một nữ cảnh sát xinh đẹp, cô gặp gỡ và có tình cảm với Mao Kiệt. Chẳng ai ngờ được, mối nhân duyên tình cờ của họ lại gặp nhiều ngang trái, Mao Kiệt vì người mình yêu mà đã dính đến ma túy. Họ chỉ biết yêu nhau say đắm, mà không hề biết nghề nghiệp của đối phương,.. Cho đến khi tình yêu của họ có kết quả là một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, thì đúng lúc ấy Mao Kiệt bị bắt giữ, còn An Tâm chính là một trong những người triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy này,...

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 2

Ngọc Quan Âm là bộ phim đầu tiên mà Tôn Lệ thủ vai chính. Cô đã hoàn thành xuất sắc những chuyển biến phức tạp trong tâm lý nhân vật. Không chỉ nhận được những lời khen của giới truyền thông, cô còn khẳng định tài năng bằng những giải thưởng quý giá.

Hạnh Phúc Như Hoa (2005)

Thành công liên tiếp đến với Tôn Lệ, cô tiếp tục được đảm nhiệm vai chính trong bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa. Bộ phim xoay quanh Đỗ Quyên (Tôn Lệ) - một nữ diễn viên tài năng của đoàn múa văn công quân khu và hành trình đi tìm hạnh phúc, lý tưởng của cuộc đời cô. Mối tình đầu với Lâm Bân đầy mật ngọt nhưng dang dở, cô gặp gỡ và kết duyên vợ chồng với Bạch Dương - anh là con trai của một cán bộ cao cấp (Do Đặng Siêu thủ vai).

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 3

Cuộc hôn nhân đến nhanh chóng và bất ngờ, tưởng chừng như bình yên nhưng đâu đó vẫn có những mâu thuẫn tưởng như không hóa giải được, nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm được tiếng nói chung, vẫn thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Bộ phim cũng là cầu nối đưa Đặng Siêu và Tôn Lệ đến với nhau ở ngoài đời thực.

Tân Bến Thượng Hải – Shanghai Bund (2007)

Tân Bến Thượng Hải là siêu phẩm truyền hình đặc sắc của màn ảnh Trung Hoa. Đây là khúc bi ca của tình yêu bất thành đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả. Với sự đầu tư trong các cảnh quay cùng diễn xuất xuất thần, bộ phim xứng đáng lọt top phim hay nhất của Tôn Lệ.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 4

Bộ phim xoay quanh cuộc đấu tranh giành quyền lực của các bang phái xã hội đen ở Thượng Hải của ông trùm tư bản Phùng Kính Nghiêu. Và mối tình ngọt ngào của chàng thanh niên yêu nước Hứa Văn Cường với ái nữ xinh đẹp Phùng Trình Trình. Trớ trêu thay, cô lại chính là con gái của Phùng Kính Nghiêu. Hai người đến với nhau bởi tình yêu trong sáng, nhưng tình yêu ấy có lẽ “đúng người, không đúng thời điểm”, đã khiến những bi kịch liên tiếp xảy đến với họ. Tôn Lệ đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một cô tiểu thư đài các, có trái tim lương thiện, và khiến cho khán giả phải rơi lệ, đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của cô bởi lối diễn xuất nhẹ nhàng và cực kỳ có chiều sâu.

Mật Ngọt (2008)

Mật Ngọt là bộ phim tiếp theo mà Tôn Lệ đóng cặp với Đặng Siêu, cô vào vai Diệp Thanh - một nữ y tá trong trạm y tế của xã. Trong khi đó, Lôi Lôi lại là một chàng thanh niên ham chơi, chuyên cùng đám bạn bày trò, hôm đó vì bắt trộm gà của dân làng nên Lôi Lôi bị đuổi đánh, tình cờ chạy vào trạm y tế xã. Lần gặp mặt đầu tiên như cơ duyên mang họ đến bên nhau, rồi tình yêu trong họ cũng lớn dần.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 5

Những thước phim “tình bể bình”, diễn xuất chân thật của diễn viên mang đến cho người xem cảm xúc trọn vẹn nhất. Bộ phim đã trở thành một phần thanh xuân của không ít bạn trẻ. Đó là một tình yêu trong sáng mà mãnh liệt bừng bừng của sức trẻ. Đây không chỉ là phim hay nhất của cô mà còn là bộ phim thành công nhất mà vợ chồng Đặng Siêu – Tôn Lệ đóng chính.

Họa bích (2011)

Họa bích là bộ phim điện ảnh được dựng theo bộ truyện cùng tên của Bồ Tùng Linh. Nội dung chính của phim xoay quanh những mối tình đầy đau thương, dằn vặt, có cả những yếu tố thần bí. Tôn Lệ đảm nhiệm vai chính Thược Dược - người đứng đầu thế giới thần tiên, một yêu nữ ma mị, quyến rũ, luôn hút hết những sinh khí mà các ma nữ hút được. Cô bị cuốn vào mối quan hệ đầy éo le với chàng thư sinh Hiếu Liêm - một người đam mê chốn tiên cảnh. 

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 6

Hậu cung Chân Hoàn truyện (2012)

Nhắc đến phim cung đấu hay phim của Tôn Lệ, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bộ phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. Bởi đây là một trong những phim hay nhất và xuất sắc nhất của cô đã được xếp vào hàng kinh điển. Thậm chí, tại Trung Quốc, người ta còn sánh ngang siêu phẩm này với “bom tấn” Tây Du Ký. Bộ phim đã đánh dấu tên tuổi của nữ diễn viên với diễn xuất tuyệt vời.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 7

Trong phim, cô vào vai một Chân Hoàn hiền lành, với vẻ đẹp dung dị, nhẹ nhàng giữa chốn hậu cung đấu đá, tranh sủng, ghen ghét đố kị lẫn nhau. Vì những thủ đoạn, âm mưu liên tiếp làm hại đến Chân Hoàn khiến cô không thể không đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân và những người xung quanh cô. Với lối diễn xuất tài tình, đa dạng, Tôn Lệ đã lột tả được những cảm xúc chân thực nhất, khiến cho người xem hiểu được nội dung của phim một cách trọn vẹn hơn. Bởi vậy, không ngoa khi đây là một trong những bộ phim hay nhất của Tôn Lệ.

Lạt mụ chính truyện (2013)

Trong phim Lạt Mụ Chính truyện, Tôn Lệ đảm nhiệm vai Hạ Băng - một người mẹ đơn thân bận rộn suốt ngày, chẳng khi nào được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với ý chí mạnh mẽ, cô đã khẳng định với mọi người rằng, cô là một người phụ nữ hiện đại, có thể vượt qua được những áp lực của cuộc sống, những định kiến của xã hội, vừa kiếm tiền giỏi, vừa chăm con tốt, mà không cần đến chồng.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 8

Sau thành công của bộ phim, Tôn Lệ khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi sự lột xác ngoạn mục, không còn là những vai diễn nhẹ nhàng, hiền lành nữa, mà cô bây giờ đã trẻ trung hơn, tự tin và cá tính nổi loạn hơn.

Mị Nguyệt Truyện (2015)

Mị nguyệt truyện là phim hay của Tôn Lệ về cung đấu. Đây là bộ phim đáng xem bởi cốt truyện vô cùng hấp dẫn và những thước phim hoành tráng. Cảnh quay đẹp, ít kỹ xảo nên rất thật. Vẫn là những cuộc đấu tranh thâm độc chốn hậu cung, bộ phim vẫn mang lại làn gió mới khi khai thác sâu sắc nội tâm nhân vật.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 9

Mị Nguyệt truyện là những câu chuyện xoay quanh nàng Mị Nguyệt (Tôn Lệ) - công chúa nước Sở, nàng được vua cha là Sở Uy Vương hết lòng yêu thương, cưng chiều. Cô cùng người chị gái là công chúa Mị Xu xuất giá, gả cho vua nước Tần. Mị Nguyệt được phong làm Tần ái Phi còn chị của cô được phong Hoàng Hậu. Mọi chuyện diễn ra yên bình cho đến khi Mị Nguyệt sinh được cho vua Tần một hoàng tử, được Hoàng Thượng yêu thương hết mực. Chị của nàng lại đem lòng ghen ghét đố kỵ, nhiều lần hãm hại muốn dồn hai mẹ con nàng vào chỗ chết. Cô bị cuốn vào vòng xoáy của đấu đá, cuối cùng, Mị Nguyệt trở thành Thái Hậu nước Tần, thu phục lòng người bởi tài năng, đức độ, được muôn dân tôn kính. Dù cho bộ phim không được đánh giá cao về kịch bản, hình ảnh,... nhưng những diễn xuất trong phim của Tôn Lệ lại không thể chê vào đâu được.  

Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn (2017)

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn là bộ phim khẳng định khả năng diễn xuất đỉnh cao của Tôn Lệ với sự biến hóa tài tình. Những diễn biến tâm lý thay đổi liên tục được thể hiện tròn vai khiến người xem nổi da gà vì ngưỡng mộ. Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim đã nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả. Với thành công ngoài sức mong đợi, không nghi ngờ khi Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn lọt top phim hay của Tôn Lệ.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 10

Nội dung phim xoay quanh Châu Doanh. Một cô gái mồ côi cùng cha nuôi làm nghề múa võ kiếm sống. Cô bị bán vào Thẩm gia và hầu hạ nhị thiếu gia Thẩm Tinh Di, một cậu ấm ham chơi và thích đùa bỡn. Tài năng võ thuật của cô làm Tinh Di thích thú và nảy sinh tình cảm với cô. Thế nhưng, cô đã bỏ trốn và trở thành người của Ngô gia. Những biến cố ập đến và cô bắt đầu gánh vác công việc kinh doanh của Ngô gia. Còn chần chừ gì mà không theo dõi Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn ngay thôi!

Vô Ảnh – Shadow (2018)

Nhắc đến phim hay của Tôn Lệ, chắc chắn phải kể đến Vô ảnh. Phim sử dụng kỹ xảo điện ảnh tuyệt vời, âm thanh được lồng ghép tinh tế khiến khán giả không thể rời mắt. Tuy không đặt võ thuật làm trọng tâm để thu hút mà xoáy sâu vào diễn biến nội tâm nhân vật nhưng nó vẫn là một trong những phim võ thuật xuất sắc nhất. Bộ phim còn khiến khán giả thích thú khi hai vợ chồng Đặng Siêu – Tôn Lệ đảm nhận vai chính.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 11

An gia (2020)

An gia là bộ phim gây bùng nổ khi nằm trong danh sách những phim hay nhất của Tôn Lệ. Phim nhận được sự mong chờ của đông đảo khán giả, đặc biệt là fan của nữ diễn viên. Bộ phim không chỉ mang đến những phút giải trí, mà còn cả những bài học giá trị về cách sống, làm việc và suy nghĩ. Do vậy, với sức hút mạnh mẽ của cốt truyện mới mẻ, bộ phim đã lộn ngược dòng trở thành phim được hàng triệu người yêu thích. Hơn nữa, diễn xuất thần sầu đã ngày càng khẳng định vị trí của “nữ hoàng rating” trong nền điện ảnh.

Những bộ phim hay nhất của 'nữ hoàng rating' Tôn Lệ: Cân hết cả điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh 12

Nội dung phim xoay quanh Tự Cẩm, giám đốc kinh doanh bất động sản tài giỏi của một tập đoàn ở Bắc Kinh. Cô sau đó được phân nhiệm vụ vực dậy thành tích kinh doanh của văn phòng ở Thượng Hải. Tại đây, cô gặp và nảy sinh tình cảm éo le với Từ Văn Xương. Từ kẻ thù tranh đấu nhằm lật đổ, Tự Cẩm dần bị “thu phục” bởi tài năng của anh và dành tình cảm đặc biệt dành cho Từ Văn Xương.

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