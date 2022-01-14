Rời xa Nhậm Gia Luân, Lý Thấm 'nên duyên' cùng tra nam 'Đông cung' trong bộ phim ngược tâm 'Mộng hoa xuân'

Sau thành công từ bộ phim "Hộc Châu phu nhân", cặp đôi Từ Khai Sinh và Trần Tiểu Vân đã nhận nhiều lời khen và sự quan tâm từ phía khán giả.

Sau thành công từ "Hộc Châu phu nhân" với mối tình đầy ngược tâm cùng với lối diễn xuất nhập vai, cặp đôi Từ Khai Sinh và Trần Tiểu Vân đã nhận nhiều lời khen từ phía khán giả. Dù chỉ là cặp đôi phụ nhưng cả hai được coi là "điểm sáng" của bộ phim này. Mới đây, trang Sina đưa tin về thông tin dự án phim cổ trang siêu ngược Xuân Hoa Yếm ( tạm dịch sang tiếng Việt là Mộng hoa xuân) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan sẽ do Từ Khai Sinh và Trần Tiểu Vân thủ vai nam, nữ chính. Do đó, trên mạng xã hội rằng Lý Thấm và Trần Tinh Húc sẽ đóng chính.

Lý Thấm và Trần Tinh Húc sẽ đóng chính trong bộ phim ngược tâm 'Mộng hoa xuân' - Ảnh: Internet Vốn là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ, Lý Thâm mang trong mình nhiều yếu tố và kinh nghiệm diễn xuất tốt, gương mặt đẹp, tác phẩm có tiếng vang. Bên cạnh đó, Trần Tinh Húc được khán giả chú ý đến sau bộ phim đình đám "Đông Cung" bởi vẻ ngoài điển trai và kĩ năng diễn xuất "không hề tồi chút nào". Chính vò thế, khán giả vô cùng mong chờ "phản ứng hóa học" giữa cả hai diễn viên "trai tài gái sắc" này. Cặp đôi Từ Khai Sinh và Trần Tiểu Vân đã nhận nhiều sự quan tâm từ phía khán giả sau 'Hộc Châu Phu Nhân' - Ảnh: Internet "Mộng hoa xuân" kể về câu chuyện cực kỳ ngược thân ngược thân của Mi Lâm và Mộ Dung Cảnh Hòa, nữ chính là một trong số những tử sĩ được nam chính đào tạo. Nội dung xoay quanh hai nhân vật chính là Mi Lâm và Mộ Dung Cảnh Hòa. Một người vì sinh tồn mà có thể làm những gì? Người khác thì Mi Lâm không biết nhưng còn nàng có thể vì sinh tồn mà bỏ ra tất cả, bao gồm cả thân thể và tôn nghiêm của mình.

Mi Lâm khát vọng mình có thể nở rộ giống như những đóa tháng Hai, dù cho chỉ là ngắn ngủi đi chăng nữa. Thế nhưng trên thực tế nàng phải sống cuộc đời giống như cóc ghẻ trong bùn lầy, co đầu rụt cổ, bẩn thỉu thấp hèn. Cuối cùng nàng thua trong tay kẻ khốn Mộ Dung Cảnh Hòa, hắn ta từng coi nàng như món đồ chơi để lấy lòng một người phụ nữ khác, những cũng là người bị nàng trả thù một cách tàn nhẫn.

Lý Thấm khoe vòng eo 'con kiến' 57cm trứ danh, dân tình bất ngờ 'réo tên' Hoàng Cảnh Du Không chỉ được khen ngợi về khả năng diễn xuất, Lý Thấm còn là nữ diễn viên nổi tiếng với vòng eo "con kiến" có số do là 57cm khiến hội chị em cũng phải ghen tị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-xa-nham-gia-luan-ly-tham-nen-duyen-cung-tra-nam-dong-cung-trong-bo-phim-nguoc-tam-mong-hoa-xuan-446048.html