Lý Thấm khoe vòng eo 'con kiến' 57cm trứ danh, dân tình bất ngờ 'réo tên' Hoàng Cảnh Du

Không chỉ được khen ngợi về khả năng diễn xuất, Lý Thấm còn là nữ diễn viên nổi tiếng với vòng eo "con kiến" có số do là 57cm khiến hội chị em cũng phải ghen tị.
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Lý Thấm là nữ diễn viên người Trung Quốc, cô ra mắt công chúng với vai diễn Tiết Bảo Thoa (lúc nhỏ) trong phim truyền hình Tân Hồng lâu mộng vào năm 2010. Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hồng lâu mộng và đã đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất ấn tượng và được giới chuyên môn đánh giá cao, nữ diễn viên đã nhận về cho mình nhiều giải thưởng danh giá và là một trong những nữ diễn viên được săn đón hàng đầu.
Mới đây, cô nàng đã đăng tải bộ ảnh diện trang phục trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Đáng chú ý là người đẹp khiến dân tình trầm trồ bởi vòng eo nhỏ xíu được khoe trọn vẹn trước ống kính. Nhắc đến vòng eo, cư dân mạng lại nhớ ngay chuyện eo Lý Thấm còn nhỏ hơn bắp chân Hoàng Cảnh Du.
Cụ thể, khi cùng Hoàng Cảnh Du đóng phim "Quân trang thân yêu", Lý Thấm có đi quảng bá cho dự án rồi tiết lộ vòng eo chỉ có 57cm. Sau đó, MC chương trình cũng mang bắp chân Hoàng Cảnh Du ra đo để xem có to hơn eo của nữ diễn viên hay không. Bất ngờ là bắp chân Hoàng Cảnh Du tới 59cm, tính ra thì còn to hơn eo Lý Thấm 2cm. Sau lần đọ eo với bắp chân này, Lý Thấm càng trở nên nổi tiếng.
Hiện tại, Lý Thấm đã quay xong phim "Thỉnh Quân". Thỉnh Quân là bộ phim có yếu tố xuyên không. Vai nam chính do Nhậm Gia Luân đóng là người sống trong thời cổ đại, vì lý do nào đó đã xuyên không đến thời Dân Quốc và gặp Lý Thấm. Từ đây, mối quan hệ yêu đương của 2 người bắt đầu. Bộ phim vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức, nhưng hứa hẹn cặp đôi Lý Thấm và Nhậm Gia Luân sẽ mang đến một chuyện tình đầy lãng mạn, nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.