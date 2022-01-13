Lý Thấm khoe vòng eo 'con kiến' 57cm trứ danh, dân tình bất ngờ 'réo tên' Hoàng Cảnh Du

Lý Thấm là nữ diễn viên người Trung Quốc, cô ra mắt công chúng với vai diễn Tiết Bảo Thoa (lúc nhỏ) trong phim truyền hình Tân Hồng lâu mộng vào năm 2010. Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hồng lâu mộng và đã đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất ấn tượng và được giới chuyên môn đánh giá cao, nữ diễn viên đã nhận về cho mình nhiều giải thưởng danh giá và là một trong những nữ diễn viên được săn đón hàng đầu.

Mới đây, cô nàng đã đăng tải bộ ảnh diện trang phục trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Đáng chú ý là người đẹp khiến dân tình trầm trồ bởi vòng eo nhỏ xíu được khoe trọn vẹn trước ống kính. Nhắc đến vòng eo, cư dân mạng lại nhớ ngay chuyện eo Lý Thấm còn nhỏ hơn bắp chân Hoàng Cảnh Du.