Sao nữ 'đổi đời' nhờ cảnh nóng vài chục giây nhưng cả sự nghiệp lại bị gắn cho một chữ 'rác'

Sao quốc tế 13/01/2022 14:46

Nữ diễn viên này không ngờ chỉ vì một lần đoàn làm phim thiếu người nhờ mình làm thế thân mà cô đã trở nên nổi tiếng như một phép màu.

Trong khi bộ phim Nhượng Tử Đạn Phi, đoàn làm phim bất ngờ thiếu diễn viên và một nữ trợ lý tên là Triệu Minh đã được đạo diễn Khương Văn nhờ cậy vào vai một thôn nữ bị cưỡng bức. Tuy vai diễn này chỉ dài chưa tới 1 phút và cũng chỉ có một câu thoại duy nhất nhưng nó thật sự đã khiến cô "đổi đời".

Triệu Minh chia sẻ về vai diễn đầu tay của mình: "Tôi rất ngưỡng mộ Khương Văn nhưng bất cứ cô gái nào cũng sẽ do dự khi nhận được lời mời đóng cảnh nhạy cảm giống tôi mà thôi. Cuối cùng, nhận thấy mối quan hệ của mọi người trong đoàn phim rất tốt đã khiến tôi đủ tin tưởng và đồng ý đóng cảnh nóng".

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Nhờ vài chục giây cảnh nóng, Triệu Minh đổi đời thành diễn viên - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Minh sinh năm 1987 và từng có thời gian làm tiếp viên hàng không nên có vóc dáng và thân hình khá chuẩn. Vì đam mê với ngành làm phim, cô đã từ bỏ công việc này và đến làm trợ lý sản xuất. Cô cũng không ngờ được rằng có ngày mình lại trở thành một diễn viên và xuất hiện trên màn ảnh.

Ngay sau khi Nhượng Tử Đạn Phi công chiếu, nhờ thân hình nóng bỏng và cảnh nóng nghệ thuật, Triệu Minh nhanh chóng nổi tiếng và vô cùng bận rộn, cô nhận được vô số lời mời đóng phim điện ảnh, phỏng vấn và cả chụp ảnh tạp chí. Những bộ phim sau đó mà cô tham gia có thể kể đến như Đêm Vui Bất Ngờ, Khách Sạn Kinh Dị, Nhất Dạ Kinh Hỷ...

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Sau Nhượng Tử Đạn Phi, sự nghiệp của Triệu Minh không có nhiều điểm nhấn

Tuy vậy, chỉ vì cảnh nóng trong vài chục giây mà cô bị nhiều người ganh ghét và gọi là "ngôi sao khiêu dâm". Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng chỉ nhờ cảnh nóng vài chục giây mà nổi tiếng thì không xứng với danh hiệu một diễn viên. tuy vậy, Triệu Minh vẫn giữ vững tinh thần sau mọi ồn ào.

Vào năm 2018, Triệu Minh tái xuất qua tác phẩm kinh dị Ngôi Nhà Số 7 - bộ phim bị chê thảm hại và "rác". Cũng từ đó mà nữ diễn viên cũng ít xuất hiện trên truyền thông và có một đời sống khá kín tiếng.

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