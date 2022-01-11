4 nền tảng lớn nhất xứ Trung công bố top phim trọng điểm năm 2022: Dàn diễn viên toàn ngôi sao lưu lượng "cân tài cân sức"

Năm 2022 dự sẽ là cuộc đua thành tích vô cùng khốc liệt giữa các nền tảng lớn ở Trung Quốc. Như mọi năm, các bộ phim nằm trong danh sách cấp S+ luôn được đầu tư chỉn chu về kịch bản, bối cảnh, thời điểm ra mắt và dàn diễn viên toàn ngôi sao lưu lượng. Các bộ phim trọng điểm được nhận định khá "cân tài cân sức" và khó lựa chọn ra đơn vị nào đang có lợi thế hơn.

1. Các dự án trọng điểm của Tencent trong năm 2022:

Tencent tiếp tục khẳng định vị thế khi tung ra nhiều bộ phim cấp S với sự góp mặt của những ngôi sao đình đám như Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Dương Dương, Dương Mịch , Triệu Lộ Tư, Hứa Khải , ...

2. Mộng hoa lục

3. Ngọc cốt dao

4. Tam thể

5. Ở rể 2

6. Khánh dư niên 2

7. Thả thí thiên hạ

8. Tinh hán xán lạn

9. Định luật tình yêu 80/20

Mộng hoa lục

Ngọc cốt dao

Định luật tình yêu 80/20

Khánh dư niên 2

Thả thí thiên hạ

Iqiyi

Năm nay nền tảng Iqiyi tung ra những dự án trọng điểm được khán giả rất mong chờ như Dạ lữ nhân, Dã man sinh trường và Phong khởi Lũng Tây với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Triệu Lệ Dĩnh,Trần Khôn, Bạch Vũ, Đặng Luân, Nghê Ni,...

Các dự án trọng điểm của Iqiyi trong năm 2022:

1. Nhân thế gian

2. Long Thành

3. Dã man sinh trưởng

4. Phong khởi Lũng Tây

5. Thiên tài cơ bản pháp

6. Dạ lữ nhân

Dạ lữ nhân

Phong khởi Lũng Tây

Thiên tài cơ bản pháp

Youku

Youku nắm trong tay những dự án trọng điểm dự sẽ là đối thủ "nặng ký" trên đường đua rating. Trong cuộc khảo sát ý kiến người xem, các bộ phim của Youku luôn nằm top đầu phim được mong chờ nhất trong năm 2022 với dàn nam thần mỹ nữ khiến khá giả đứng ngồi không yên như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân, Cung Tuấn, Thành Nghị, Dương Tử,...

1. Các dự án trọng điểm của Youku trong năm 2022:

2. Ngự giao ký

3. An Lạc truyện

4. Trầm vụn hương phai

5. Hạnh phúc đến vạn gia

An Lạc truyện

Hạnh phúc đến vạn gia

Ngự giao ký

Trầm vụn hương phai

Mango TV

Năm 2021, nền tảng Mango TV khá ảm đạm khi có ít dự án phim tạo được tiếng vang. Sang năm mới 2022, khán giả hi vọng rằng nhà đài sẽ sớm lấy lại được vị thế và chỗ đứng với các bộ phim chất lượng hơn. Công chúng cũng mong chờ sự bùng nổ của các diễn viên như Viên Băng Nghiên, Lưu Học Nghĩa,Trương Dư Hi, Vương Tuấn Khải,...

1. Các dự án trọng điểm của Mango TV trong năm 2022:

2. Mùa hoa rơi gặp lại chàng

3. Thiên thu lệnh

4. Đại Tống thiếu niên chí 2

5. Bác sĩ phi phàm

Mùa hoa rơi gặp lại chàng

Thiên thu lệnh