Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

Sao quốc tế 02/01/2022 17:50

Từng là những cái tên đình đám một thời, những sao Hoa ngữ này đã tuyên bố giải nghệ để tìm cho mình một cuộc sống an yên và hạnh phúc.

Vương Tổ Hiền

Đây là một trong những mỹ nhân nổi đình nổi đám của những năm 80-90 của xứ Cảng Thơm, trong đó có cả Việt Nam. Bắt đầu "gây bão" với vai chính trong bộ phim "Thiện nữ u hồn", Vương Tổ Hiền vụt lên thành một ngôi sao sáng của làng giải trí Hong Kong trong thời điểm lúc bấy giờ. Không chỉ thành công trên phim ảnh, cô còn tạo được dấu ấn khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

vuong to hien

Thành công ở con đường nghệ thuật nhưng cuộc sống tình cảm của cô khá lận đận khi từng 2 lần thất bại trong chuyện tình cảm. Chính vì thế, vào năm 2015, Vương Tổ Hiền chọn cách rời xa làng giải trí, sang Canada định cư. Cũng từ đây, Vương Tổ Hiền chuyển sang ăn chay và tu hành theo giáo lý nhà Phật.

Trần Quán Hy

Những năm đầu của thập niên 2000, cái tên Trần Quán Hy vẫn được coi là niềm kiêu hãnh của làng giải trí xứ Cảng thơm. Anh từng khiến công chúng ngưỡng mộ, trầm trồ với sự nghiệp nghệ thuật bao nhiêu thì cũng gây sửng sốt, bàng hoàng với đời tư tai tiếng, sa đọa bấy nhiêu.

tran quan hy

Năm 2008 trở thành một dấu mốc khó quên với Trần Quán Hy và cả làng giải trí Hong Kong. Khoảng 1.300 bức ảnh sex ghi lại những cảnh ăn chơi thác loạn cùng nhiều clip nóng giữa nam diễn viên với hàng loạt bạn tình được tiết lộ, trong đó có Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q, Trần Văn Viên… Sau bê bối đời tư đầy tai tiếng, anh tuyên bố rút khỏi làng giải trí, ra nước ngoài tránh "bão" dư luận. Sau 12 năm kể từ bê bối ảnh nóng, anh hiện đã trở thành người chồng, người cha toàn tâm chăm lo cho gia đình.

Lê Tư

Là một trong những biểu tượng của của màn ảnh nhỏ Hong Kong những năm 90 và đầu 2000, Lê Tư nổi lên trên màn ảnh khắp Hong Kong trong các bộ phim truyền hình của TVB như: Ỷ thiên đồ long kiếm, Thâm cung nội chiến, Lấy chồng giàu sang, Người trong giang hồ 3,… Khả năng diễn xuất tốt, ngoại hình thuộc hàng mỹ nhân, Lê Tư được nhiều đại gia để mắt. Nhưng sau vụ tai nạn của em trai Lê Anh, Lê Tư đã bất ngờ giải nghệ.

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Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân tỷ phú tật nguyền Mã Đình Cường. Hiện tại, Lê Tư tiếp quản công ty kinh doanh mỹ phẩm và từ một nữ nghệ sĩ trở thành CEO của một công ty được lên sàn.

Nhậm Tuyền

Trần Vũ Phàm được biết đến hành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Vũ Tuyền, và là một trong những giọng ca được đánh giá cao của Trung Quốc, về dòng nhạc pop. Trong quá trình theo đuổi nghệ thuật, anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Trung Quốc được biết đến với đời tư khá trong sạch.

nham tuyen

Đến năm 2018, anh bị bắt vì tội sử dụng chất cấm. Từ hình ảnh một nghệ sĩ tài năng, đời tư khá trong sạch, scandal lần này được đánh giá sẽ phá huỷ tất cả mà Trần Vũ Phàm đã gầy dựng. Sau đó, sự nghiệp của anh lao dốc không phanh. Kể từ đó, cái tên Trần Vũ Phàm không còn được nhắc nhiều trong làng giải trí Hoa ngữ nữa.

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