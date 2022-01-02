Trước nghi vấn 'rạn nứt tình cảm' với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến bị bắt gặp vui vẻ bên 'tình mới' khá điển trai

Sao quốc tế 02/01/2022 17:37

Hậu trường ngọt ngào của Ngô Thiến và Tần Tuấn Kiệt trên phim trường Yêu Đương Đi Mùa Hè

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì Ngô Thiến cũng đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Yêu Đương Đi Mùa Hè". Trong những đoạn clip hậu trường được đăng tải, "phản ứng hóa học" của nữ diễn viên cùng bạn diễn Tần Tuấn Kiệt đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Mặc một chiếc cardigan vàng phối cùng chân váy trắng nhẹ nhàng, bà xã Trương Vũ Kiếm một lần nữa mang lại cảm giác thanh xuân cho cộng đồng mạng. Dáng vẻ nhỏ nhắn, trẻ trung như thiếu nữ của cô nàng khiến cho nhiều người chợt quên mất rằng Ngô Thiến đã làm mẹ. 

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Ngô Thiến vô cùng vui vẻ bên Tần Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet
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Cặp đôi mang lại rất trẻ trung, rất thanh xuân.- Ảnh: Internet

Ở những phân cảnh thân mật với Tần Tuấn Kiệt như khi đuổi bắt với anh chàng, khi được anh chàng cõng trên lưng, Ngô Thiến đã để lộ nét vui vẻ rạng rỡ trên gương mặt của mình. Đông đảo cư dân mạng đã nhận xét rằng cặp đôi Tần Tuấn Kiệt và Ngô Thiến vô cùng bùng nổ, cảm giác mà hai người mang lại rất trẻ trung, rất thanh xuân. Dù là hậu trường chưa qua chỉnh sửa nhưng cả hai vẫn vô cùng tự nhiên, không hề gượng ép một chút nào.

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Cư dân mạng mong chờ sự kết hợp của cặp đôi này trong phim mới - Ảnh: Internet
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Bộ phim vừa đóng máy và chưa có lịch chiếu chính thức - Ảnh: Internet

Bộ phim "Yêu Đương Đi Mùa Hè" sẽ là hành trình tình yêu vô cùng rối ren của người trưởng thành. Trong phim, Ngô Thiến vào vai một nhà thiết kế có sự nghiệp sáng chói ở ngưỡng tuổi 30. Thế nhưng lần gặp lại bạn trai cũ của cô lại khiến cuộc đời cô thay đổi chóng mặt. Lúc này đây, tình cảm của cô cùng bạn trai hiện tại gặp biến cố và sứt mẻ. Hiện tại, bộ phim vừa đóng máy vào ngày 22/12 và chưa có lịch chiếu chính thức.

Ngô Thiến khóc nức nở trong phim mới hậu tin đồn ly hôn Trương Vũ Kiếm

Ngô Thiến khóc nức nở trong phim mới hậu tin đồn ly hôn Trương Vũ Kiếm

Ánh mắt đượm buồn, nhòe đi vì khóc của Ngô Thiến trong một phân cảnh của bộ phim mới khiến các fan "đứng ngồi không yên", đặc biệt là sau khi thông tin cô ly hôn được lan truyền.

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