Ngô Thiến khóc nức nở trong phim mới hậu tin đồn ly hôn Trương Vũ Kiếm

Ánh mắt đượm buồn, nhòe đi vì khóc của Ngô Thiến trong một phân cảnh của bộ phim mới khiến các fan "đứng ngồi không yên", đặc biệt là sau khi thông tin cô ly hôn được lan truyền.

Vậy là bộ phim mới Yêu Đương Đi Mùa Hè của Ngô Thiến đã chính thức hoàn thành xong quá trình ghi hình vào ngày 22/12 vừa qua. Đoàn làm phim cũng được dịp tung ra các phân cảnh được quay lại từ hậu trường để chia sẻ đến cho khán giả. Một trong những cảnh phim thu hút sự quan tâm lớn nhất đó chính là cảnh khóc của Ngô Thiến. Đôi mắt đượm buồn của Ngô Thiến gây ám ảnh người xem - Ảnh: Cắt từ clip Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cùng lời thoại tưởng chừng như quá đỗi bình thường nhưng biểu cảm và đôi mắt đượm buồn của Ngô Thiến đã đem lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhiều người nhận xét, đôi mắt của nữ diễn viên như chứa đựng cả một "miền đau" trong đó. Có thể, cảnh phim này như đang khơi gợi lại những uất ức mà cô đã phải chịu đựng bấy lâu nay trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Cảnh phim này như đang khơi gợi lại những uất ức mà Ngô Thiến đã phải chịu đựng bấy lâu nay trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc - Ảnh: Cắt từ clip Theo một bài viết gần đây của trang 163, một tài khoản MXH xứ Trung thường đưa ra những thông tin có tính xác thực cao đã tiết lộ rằng Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến đã làm xong thủ tục ly hôn. Tuy đại diện của cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận điều gì nhưng cư dân mạng lại vô cùng ủng hộ và gửi lời chúc mừng đến Ngô Thiến đã mạnh mẽ kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Ngô Thiến đang trong những bước đầu quay lại ngành giải trí - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, khi thông tin Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến bí mật kết hôn nổ ra, nam diễn viên họ Trương đã bị lên án bởi anh luôn ra vẻ không hài lòng với cuộc hôn nhân này trong khi bản thân mới là người không xứng với bà xã.

Trương Vũ Kiếm chán ghét cuộc hôn nhân với Ngô Thiến vì không có diễn viên nữ nào tiếp cận với anh tại hậu trường khi quay phim - Ảnh: Internet Theo đó, Trương Vũ Kiếm chỉ nhắc đến con chứ chưa từng công khai vợ một lần nào, thậm chí anh còn từng nói đang tìm bạn gái trên một show truyền hình cùng thời điểm mà con gái anh chào đời. Ngoài ra, Trương vũ Kiếm còn coi Ngô Thiến như là "vật cản đường" cho sự nghiệp cũng như cuộc sống của anh, đặc biệt là sau khi nam diễn viên nổi tiếng nhờ một vai diễn đam mỹ. Yêu Đương Đi Mùa Hè đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh: Internet Trong khi Trương Vũ Kiếm bị nhiều người tẩy chay thì Ngô Thiến lại khá thành công khi trở lại showbiz với rất nhiều vai diễn đang xếp hàng đợi cô đồng ý. Trong bộ phim Yêu Đương Đi Mùa Hè lần này, Ngô Thiến sẽ thành đôi với bạn diễn Tần Tuấn Kiệt, nữ diễn viên vào vai một nhà thiết kế 30 tuổi đang vô cùng thành công nhưng lại vô tình gặp lại bạn trai cũ và từ đó cuộc đời cô có nhiều thay đổi vô cùng chóng mặt.

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