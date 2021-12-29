Sở Kiều truyện phần 2: 'Đàn em' Bạch Lộc sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 29/12/2021 16:15

"Sở Kiều truyện" phần 2 vừa được truyền thông Hoa ngữ tiết lộ đang trong giai đoạn chuẩn bị viết kịch bản và lên kế hoạch quay phim.

"Sở Kiều truyện" là bom tấn truyền hình từng gây bão năm 2017, làm nên tên tuổi của loạt ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiên, Đặng Luân, Lý Thấm... Đặc biệt, bộ phim này còn góp phần củng cố danh xưng "Nữ hoàng rating" của Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, có thông tin cho thấy dường như "Sở Kiều truyện 2" đang chuẩn bị khởi quay, kịch bản liên tục được hoàn thiện. Điều này khiến khán giả vô cùng phấn khởi, có lẽ sau thời gian dài chờ đợi Vũ Văn Nguyệt cuối cùng cũng được vớt lên khỏi hồ băng rồi.

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Sự thành công của bộ phim còn góp phần củng cố danh xưng 'Nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo trang Sohu đưa tin, đoàn làm phim của phần 2 đang liên lạc với cặp đôi "Châu Sinh như cố" là Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc thay cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, trang Sohu cũng nhận định chưa chắc khán giả sẽ hài lòng với sự thay đổi này dù cặp đôi Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi rất được yêu mến sau thành công của "Châu Sinh như cố" và cũng chưa chắc mời được như dự tính của ekip đoàn phim.

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'Sở Kiều truyện 2' mời Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc vào vai chính - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những thông tin này có lẽ không được lòng khán giả. Nhiều người không muốn Sở Kiều truyện trở lại mà không có Triệu Lệ Dĩnh. Bởi lẽ, cô nàng chính là tác nhân thành công lớn của tác phẩm.

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Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong 'Sở Kiều truyện' - Ảnh: Internet

Nữ chính Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) là con gái một cao thủ võ lâm, thế nhưng dòng đời đưa đẩy cô trở thành nô lệ của giới quý tộc. May thay, cô được Yến Tuân (Đậu Kiêu) - thế tử Bắc Yến và công tử Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) cứu sống. Cô trở thành nô tì trong phủ Vũ Văn, rồi dần dần nảy sinh tình cảm với vị công tử. Tuy nhiên, bộ phim khép lại với cái kết dở dang. Đó là việc Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) bị rơi xuống hồ băng vạn trượng, không rõ sống - chết.

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Từ khóa:   Sở Kiều Truyện Triệu Lệ Dĩnh Bạch Lộc Lâm Canh Tân sao Hoa ngữ

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