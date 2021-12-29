Xứng danh 'Nữ hoàng rating', Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc 6 năm liên tiếp có tác phẩm 'gây bão'

Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên Hoa ngữ có 6 năm liền được CCTV vinh danh với những tác phẩm kinh điển trong vòng 10 năm qua.

Không hổ danh là "Nữ hoàng rating", Triệu Lệ Dĩnh gây dấu ấn lớn trong lòng khán giả với nhiều dự án phim đình đám. Ngay khi đang ở "đỉnh cao", nữ diễn viên sẵn sàng lột xác bản thân, không ngừng bứt phá với nhiều vai trò khác nhau để duy trì con đường sự nghiệp lâu dài.

Mới đây, CCTV đã vinh danh Triệu Lệ Dĩnh là nữ nghệ sĩ 6 năm liên tiếp có những tác phẩm góp tên trong trong danh sách Kinh điển quốc kịch. Đây là danh sách nhằm để cử các bộ phim đáng xem qua các năm. Các tác phẩm do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã xuất sắc lọt "Top phim kinh điển trong vòng 10 năm qua". Riêng cô nàng đã có tới 6 bộ phim, đây là thành tích đáng nể mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Năm 2013: Lục Trinh truyền kỳ

Năm 2014: Sam Sam đến rồi

Năm 2015: Hoa Thiên Cốt

Năm 2016: Lão Cửu Môn

Năm 2017: Sở Kiều truyện

Năm 2018: Minh Lan truyện

Đây được xem là 6 tác phẩm trên đã không còn xa lạ với khán giả mê phim Trung, toàn là những "bom tấn" oanh tạc màn ảnh thời điểm lên sóng. Thậm chí đến thời điểm hiện tại "Hoa Thiên Cốt" hay "Sở Kiều truyện" vẫn là những tác phẩm để đời trong lòng khán giả. Mỗi khi nhắc lại người xem vẫn không ngớt dành những lời khen cho diễn xuất của "tiểu hoa đán 8X" này.

Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ về người bạn thân nhất nhì Cbiz, điều gì khiến cả ai cùng 'leo lên hotsearch' Ngoài những gương mặt quen thuộc như Âu Dương Na Na, MC Tạ Na, Trương Hàn và MC Hà Cảnh, Triệu Lệ Dĩnh đã tiết lộ thêm một người bạn thân trong làng giải trí Hoa ngữ. Đó là nữ ca sĩ Trương Bích Thần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xung-danh-nu-hoang-rating-trieu-le-dinh-xuat-sac-6-nam-lien-tiep-co-tac-pham-gay-bao-443621.html