Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ về người bạn thân nhất nhì Cbiz, điều gì khiến cả ai cùng 'leo lên hotsearch'

Triệu Lệ Dĩnh vốn là người nổi tiếng có ít bạn và thậm chí phải đếm trên đầu ngón tay. Bạn thân của cô chủ yếu là một số diễn viên và MC trong Cbiz như: Âu Dương Na Na, MC Tạ Na, Trương Hàn và MC Hà Cảnh. Dù vậy, bạn bè của "tiểu hoa đán 8X" này luôn cho thấy sự thân thiết mỗi khi xuất hiện bên nhau, thể hiện sự chân thành.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ về cô bạn thân nhất nhì trong ngành giải trí. Đó là nữ ca sĩ Trương Bích Thần. Điều này đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng được nhiều người quan tâm. Nữ diễn viên bộc bạch: "Bích Thần là một người vô cùng thẳng thắn, chân thành và đáng yêu. Tính cách của cô ấy có chút "chậm nhiệt", về điểm này rất giống tôi. Dần dần quen biết lâu rồi bạn sẽ phát hiện cô ấy thật ra chỉ đơn giản là có tình yêu và theo đuổi âm nhạc. Mọi người hãy chậm rãi tìm hiểu sẽ phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu của cô ấy. Bích Thần rất đơn giản, thoải mái và tự tại".