Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ về người bạn thân nhất nhì Cbiz, điều gì khiến cả ai cùng 'leo lên hotsearch'

Sao quốc tế 29/12/2021 11:01

Ngoài những gương mặt quen thuộc như Âu Dương Na Na, MC Tạ Na, Trương Hàn và MC Hà Cảnh, Triệu Lệ Dĩnh đã tiết lộ thêm một người bạn thân trong làng giải trí Hoa ngữ. Đó là nữ ca sĩ Trương Bích Thần.

Triệu Lệ Dĩnh vốn là người nổi tiếng có ít bạn và thậm chí phải đếm trên đầu ngón tay. Bạn thân của cô chủ yếu là một số diễn viên và MC trong Cbiz như: Âu Dương Na Na, MC Tạ Na, Trương Hàn và MC Hà Cảnh. Dù vậy, bạn bè của "tiểu hoa đán 8X" này luôn cho thấy sự thân thiết mỗi khi xuất hiện bên nhau, thể hiện sự chân thành.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ về cô bạn thân nhất nhì trong ngành giải trí. Đó là nữ ca sĩ Trương Bích Thần. Điều này đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng được nhiều người quan tâm. Nữ diễn viên bộc bạch: "Bích Thần là một người vô cùng thẳng thắn, chân thành và đáng yêu. Tính cách của cô ấy có chút "chậm nhiệt", về điểm này rất giống tôi. Dần dần quen biết lâu rồi bạn sẽ phát hiện cô ấy thật ra chỉ đơn giản là có tình yêu và theo đuổi âm nhạc. Mọi người hãy chậm rãi tìm hiểu sẽ phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu của cô ấy. Bích Thần rất đơn giản, thoải mái và tự tại".

trieu le dinhTriệu Lệ Dĩnh tiết lộ về người bạn thân nhất nhì Cbiz, điều gì khiến cả ai cùng 'leo lên hotsearch' - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh thân thiết bên cạnh Trương Bích Thần - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, "Nữ hoàng rating" còn chia sẻ thêm nhiều điều về người bạn thân của mình. Cô tâm sự: "Tôi hi vọng cô ấy có thể tìm thấy đồng đội cùng chí hướng trong show, bởi vì cô ấy vô cùng yêu âm nhạc, yêu cầu mọi điều hoàn mỹ. Tôi cho rằng nếu mọi người đều có tình yêu và kiên trì với âm nhạc, thành lập ban nhạc với cô ấy nhất định sẽ là một lựa chọn vui vẻ và hiệu suất cao. Mọi người hãy lựa chọn cô ấy nhé!

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh không quên gửi lời nhắn nhủ và động viên đến Bích Thần: "Chị hi vọng em sẽ tận hưởng cả quá trình này, hưởng thụ sân khấu và ánh đèn, hi vọng em kiên trì với những thứ mà em yêu thích. Cố lên nha!"

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Triệu Lệ Dĩnh hiện là ngôi sao hạng A trong làng điện ảnh Hoa Ngữ hiện tại - Ảnh: Internet

Những chia sẻ của Triệu Lệ Dĩnh về Trương Bích Thần đã nhanh chóng leo vị trí thứ 4 trên hotsearch của trang mạng xã hội Weibo ngày hôm đó. Khán giả thêm phần ngưỡng mộ tình bạn giữa hai cô nàng, cách mà họ bên nhau khiến nhiều người cảm mến.

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