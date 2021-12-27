Sở Kiều Truyện 2 rục rịch khởi quay, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lại không chút tâm hơi?

Sở Kiều Truyện 2 chuẩn bị khởi quay nhưng cặp đôi chính sẽ không còn do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thủ vai nữa.

Hơn 4 năm kể từ khi phần 1 của Sở Kiều Truyện kết thúc, khán giả vẫn luôn ngày đêm mong đợi xem những tình tiết tiếp theo của bộ phim ở phần 2. Vì vậy, khi có bất kỳ nào thông tin về phần phim mới này được tung ra, dư luận đều đổ xô vào quan tâm. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ không tiếp tục tham gia vào phần 2 của Sở Kiều Truyện - Ảnh: Sina Mới đây, một tin tức "sốt dẻo" về Sở Kiều Truyện 2 đã được tiết lộ, theo đó 2 diễn viên chính làm nên tên tuổi của phần phim đầu tiên là Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ không tiếp tục tham gia. Ngoài ra, 2 cái tên sẽ thay thế cặp đôi này cũng là những gương mặt vô cùng hot trong năm qua.

Cụ thể, theo một bài viết trên trên Sohu, ê-kíp của Sở Kiều Truyện 2 đang trong quá trình liên lạc và đàm phán với cặp đôi Châu Sinh Như Cố là Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc. Nhậm Gia Luân sẽ vào vai Vũ Văn Nguyệt của Lâm Canh Tân và Bạch Lộc sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong vai Sở Kiều. Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân sẽ vào hai vai chính trong Sở Kiều Truyện 2 - Ảnh: Chụp màn hình Nếu thông tin trên là sự thật, thì cặp đôi Luân - Lộc sẽ là một sự thay thế vô cùng phù hợp cho hai diễn viên cũ, ngoài nhan sắc ra thì diễn xuất của cả hai cũng được đánh giá là khá tốt. Tuy vậy, vì cái bóng của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở Sở Kiều Truyện phần 1 là quá lớn nên dù cho đã "oanh tạc" năm 2021 với Châu Sinh Như Cố thì Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân vẫn chưa chắc có thể sẽ khiến cho khán giả hài lòng.

Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân tham gia Sở Kiều Truyện 2 vãn chỉ dừng lại ở mức tin đồn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chỉ là tin đồn và chưa chắc ê-kíp của phim có thể mời được Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc tham gia. Phía Bạch Lộc, cô vẫn phải nhận được sự đồng ý của Vu Chính - người nổi tiếng "không đội trời chung" với Triệu Lệ Dĩnh. Còn về phần Nhậm Gia Luân, hiện tại anh muốn đóng nhiều thể loại vai hơn thay vì cứ mãi quanh quẩn các vai cổ trang ngôn tình. Ngoài ra, Sở Kiều Truyện 2 vẫn hiện tại vẫn chưa có lịch khởi quay chính thức nên khả năng cao khán giả sẽ phải đợi thêm một thời gian khá lâu.

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