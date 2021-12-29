Vương Nhất Bác thắng kiện, antifan phải xin lỗi công khai 15 ngày, dùng tiền đền bù làm từ thiện

Kiện antifan vì những bình luận ác ý, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của mình, Vương Nhất Bác chính thức tuyên bố thắng kiện, antifan phải công khai xin lỗi và số tiền nộp phạt được nam diễn viên quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Trước đó, trên mạng xã hội Vương Nhất Bác liên tục nhận hàng loạt chỉ trích, chê bai ngoại hình cùng những câu chữ tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng và nhân phẩm của nam diễn viên. Để bảo vệ bản thân mình trước bạo lực mạng, phía Vương Nhất Bác đã yêu cầu antifan xóa những bình luận ác ý về anh trên mạng xã hội, nếu không sẽ nhờ đến luật pháp. "Sai trái, ác ý và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Vương Nhất Bác, gây tổn hại đến uy tín của nam nghệ sĩ. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến quyền hợp pháp về danh tiếng và hình ảnh của Vương Nhất Bác", phía công ty của nam ca sĩ lên tiếng.

Trước đó Vương Nhất Bác nhận hàng loạt bình luận tiêu cực, ác ý từ antifan Hồi tháng 6, để bảo vệ nghệ sĩ của mình, công ty giải trí Yuehua Entertainment – công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã gửi thông báo cảnh cáo và ủy thác cho luật sư vào vụ kiện các đối tượng xúc phạm anh trên mạng xã hội, cụ thể hai antifan được nhắc đến ở đây là người họ Đường và Lương. Tài liệu cho thấy nguyên đơn Vương Nhất Bác cáo buộc các bị cáo Đường X và Lương Y đăng tải lên weibo nhiều bài viết có nội dung xúc phạm, gây tổn lại đến danh tiếng, nhân phẩm của mình. Công ty quản lý của nam ca sĩ, diễn viên đã phát đơn kiện để bảo vệ nghệ sĩ của mình Ngày 28/12 vừa qua, các văn bản pháp lý liên quan đến phiên sơ thẩm về tranh chấp trách nhiệm pháp lý xâm phạm quyền lợi trên mạng giữa Vương Nhất Bác và 2 bị cáo họ Đường, Lương đã được công bố. Theo đó, kết quả sơ thẩm mà Đường và Lương nhận lấy là cả hai phải đăng bài xin lỗi lên weibo cá nhân 15 ngày liên tiếp, mỗi người bồi thường cho Vương Nhất Bác 15 nghìn NDT (gần 54 triệu VND). Số tiền bồi thường này sẽ được nam diễn viên Trần tình lệnh dùng cho việc thiện nguyện.

Kết quả phiên tòa sơ thẩm tuyên bố Vương Nhất Bác thắng kiện antifan Phía công ty chủ quản của nam ca sĩ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng và khởi kiện các đối tượng có hành vi xâm phạm nghiêm trọng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Vương Nhất Bác đối với mức độ lớn nhất. Hành động bảo vệ nghệ sĩ của phía công ty này được fan hâm mộ vô cùng ủng hộ và yên tâm.

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