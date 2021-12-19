'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này

Sao quốc tế 19/12/2021 16:05

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao việc đầu tư bối cảnh dưới triều Đường của đoàn làm phim.

Bộ phim Phong khởi Lạc Dương do Vương Nhất Bác - Tống Thiến - Hoàng Hiên - Tống Dật đóng chính hiện vẫn đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng. 

'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 1

Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc đã dành những lời khen có cánh cho Phong Khởi Lạc Dương. Lấy bối cảnh Đường triều trong thời gian trị vì của Võ Tắc Thiên, việc đầu tư bối cảnh, chế tác hoành tráng, tỉ mỉ của đoàn làm phim được truyền thông xứ Trung đánh giá cao.

'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 2

Bối cảnh thần đô Lạc Dương hiện lên với vẻ đẹp cổ kính đúng như lịch sử, những đường phố nhộn nhịp, những ngôi nhà mái ngói, những cảnh chèo thuyền, cưỡi ngựa hay cảnh chiến đầu đều được quay thực, không sử dụng kỹ xảo, không bị bóp méo chi tiết, đạo cụ phù hợp với thời đại bấy giờ, gần như có thể so sánh với nguyên văn của “Biên niên sử Hà Nam”.

'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 3

Không ít khán giả công nhận và khen ngợi việc xây dựng bối cảnh và quay dựng vô cùng chỉn chu khiến thành Lạc Dương hiện lên tráng lệ, sinh động đến từng cửa hàng, phố xá.

'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 4'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 5'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 6

Phong Khởi Lạc Dương đã mang đến những thước phim hết sức tinh tế từ màu sắc, âm thanh, nhịp phim, chuyển cảnh,… Từ chợ búa, phố phường đến mái ngói, lầu son, từ chốn bình dân, thấp kém đến phủ quan, cung điện,… tất cả đã khắc họa nên một Lạc Dương phồn hoa, nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần trang nghiêm, trầm lắng. Qua đó, bộ phim thành công gián tiếp tái hiện một thời kỳ phồn vinh, thịnh thế bật nhất trong lịch sử Trung Hoa.

'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 7'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 8

Đoàn phim đã chuẩn bị trong hơn 120 ngày, phục dựng hơn 100 bối cảnh với 40.000 mét vuông, 5.000 bộ trang sức và y phục cùng với 25.000 diễn viên quần chúng, gần 15.000 đạo cụ được chế tác tỉ mỉ... để tạo ra một thành phố cổ Lạc Dương lộng lẫy hoà nhập với cuộc sống.

'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 9'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 10

Phong Khởi Lạc Dương được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mã Bá Dung, phim lấy bối cảnh thời Võ Tắc Thiên, ở năm Trường An thứ 4. Thời điểm này, công trình xây dựng mang tên Thiên Đường sắp hoàn thành, cả thành Trường An vô cùng háo hức mong chờ, triều đình lại còn ban bố sẽ tổ chức đại điển tế thiên.

'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 11

Đúng lúc này, Võ Tắc Thiên nhận được mật báo có người muốn lên kinh để trình tấu một sự việc nghiêm trọng tuy nhiên vừa đi đến nửa đường đã bị giết chết. Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận, quyết tìm cho ra kẻ đứng sau vụ việc này.

'Phong khởi Lạc Dương' của Vương Nhất Bác được Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc khen ngợi vì lý do này - Ảnh 12

Từ chốn yên bình, Lạc Dương bắt đầu nổi sóng, trong ngoài thành đều ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Thế rồi Phó Soái Cao Binh Chúc (Hoàng Hiên thủ vai) cùng Nội vệ Tư Nguyệt (Tống Thiến thủ vai) cùng lao vào nhiệm vụ điều tra kỳ án. Thêm vào đó, con trai của Đông bộ Thượng Thư là Bách Lý Hoằng Nghị (Vương Nhất Bác thủ vai) vì tham gia điều tra vụ án này mà khiến cho phụ thân bị đầu độc qua đời. Quá uất hận, Bách Lý Hoằng Nghị quyết định liên thủ cùng Cao Binh Chúc và Tư Nguyệt. 

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