'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới'

Sao quốc tế 29/12/2021 16:36

Bất chấp đời tư không mấy đẹp đẽ của Lý Gia Hân, ông xã luôn bên cạnh và yêu thương cô suốt hơn 1 thập kỷ bên nhau.

Hôn lễ được tổ chức vào năm 2008 của Lý Gia Hân và ông xã Hứa Tấn Hanh được xem cái kết viên mãn của "hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" sau nhiều mối tình tan vỡ. Tuy bị gia đình của Hứa Tấn Hanh phản đối, ông xã đã qua 1 đời vợ luôn bên cạnh và chở che cô suốt 13 năm qua.

ly gia han 1
Sau hơn 13 năm kết hôn, Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh vẫn vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Gia tộc họ Hứa vốn là một trong những gia đình hào môn nổi tiếng và quyền lực nhất Hong Kong. Sau khi tỷ phú Hứa Thế Huân qua đời, gia sản 5,1 tỷ USD đã được để lại cho Hứa Tấn Hanh. Cũng bởi vì gia tài khổng lồ này mà gia tộc họ Hứa từng có định kiến không tốt về Lý Gia Hân, chỉ rằng mục đích cô làm dâu hào môn chỉ vì tiền bạc, suy nghĩ này không thể trách khi cô từng có tình trường khá đồ sộ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988, Lý Gia Hân lọt vào mắt xanh của đài TVB, từ đó cô cũng bước chân vào con đường giải trí với các bộ phim như Phương Thế Ngọc, Lộc Đỉnh Ký 2, Đọa lạc thiên sứ, Hải thượng hoa, Nguyên Chấn Hiệp…

ly gia han 2
Nhờ nhan sắc xinh đẹp, Lý Gia Hân đã được ưu ái đặt cho biệt danh 'Hoa hậu đẹp nhất' Hong Kong - Ảnh: Internet

Chia sẻ với tờ HK01, sau 13 năm chung sống thì người đẹp sinh năm 1970 cùng ông xã luôn hạnh phúc dù thường xuyên đối diện với những tin đồn ác ý và những lời đàm tiếu của dư luận. Lý Gia Hân cho biết, ông xã Hứa Tân Hanh vừa là chồng vừa là bạn của cô. Tình yêu của hai người vô cùng lớn đủ để đối diện với mọi chông gai trong cuộc sống và anh luôn đặt gia đình lên trên hết.

Trên trang cá nhân của mình, Lý Gia Hân từng bày tỏ quan điểm về hôn nhân: “Cần đủ sáng suốt để chấp nhận khuyết điểm đồng thời khích lệ ưu điểm của đối phương. Cần đủ sáng suốt để hóa giải mâu thuẫn, yêu thương và quan tâm lẫn nhau”.

ly gia han 3
Lý Gia Hân cho hay, điều an ủi lớn nhất khi cô kết hôn chính là sự chiều chuộng vô điều kiện của ông xã - Ảnh: Internet

Lý Gia Hân cho hay, điều an ủi lớn nhất khi cô kết hôn chính là sự chiều chuộng vô điều kiện của ông xã dành cho cô ngay từ những ngày đầu. Hứa Tấn Hanh dành cho vợ mình một sự tin tưởng tuyệt đối, anh luôn bênh vực cô trước mọi thị phi và bảo vệ cô mặc cho sự phản đối kịch liệt đến từ phía gia đình mình.

Dù hiện tại không còn hoạt động trong giới giải trí nhiều nữa nhưng Lý Gia Hân vẫn duy trì các bài tập và các biện pháp giữ dáng, dưỡng nhan, làm đẹp. Cô cùng gia đình còn thường xuyên đi du lịch đó đây để hâm nóng tình cảm.

ly gia han 4
Ở tuổi 51, Lý Gia Hân vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, đằm thắm - Ảnh: Internet

Hiện tại, gia đình của Lý Gia Hân - Hứa Tấn hanh đang sống trong một biệt thự trị giá 700 triệu đô la Hong Kong tại Hong Kong, con trai hai người đã 10 tuổi và đang theo học tại một trường quốc tế. Mỗi tháng, Lý Gia Hân sẽ nhận được 2 triệu đô la Hong Kong tiêu vặt thông qua quỹ chung của nhà họ Hứa.

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ đã lựa chọn trở thành "tiểu tam" trong cuộc tình của người khác bất chấp phá bỏ hình tượng của mình. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ đều có một cái kết hoàn mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Gia Hân Hứa Tấn Hanh Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong sao Hoa ngữ hôn nhân sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Vương Nhất Bác thắng kiện, antifan phải xin lỗi công khai 15 ngày, dùng tiền đền bù làm từ thiện

Vương Nhất Bác thắng kiện, antifan phải xin lỗi công khai 15 ngày, dùng tiền đền bù làm từ thiện

Sở Kiều truyện phần 2: 'Đàn em' Bạch Lộc sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh?

Sở Kiều truyện phần 2: 'Đàn em' Bạch Lộc sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh?

Vô tư ngáp trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích và dè bỉu thậm tệ

Vô tư ngáp trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích và dè bỉu thậm tệ

Xứng danh 'Nữ hoàng rating', Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc 6 năm liên tiếp có tác phẩm 'gây bão'

Xứng danh 'Nữ hoàng rating', Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc 6 năm liên tiếp có tác phẩm 'gây bão'

Ai đã khiến netizen quay xe, bênh vực Cúc Tịnh Y 'không đáng' nhận giải diễn dở nhất năm?

Ai đã khiến netizen quay xe, bênh vực Cúc Tịnh Y 'không đáng' nhận giải diễn dở nhất năm?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào