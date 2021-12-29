'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới'

Bất chấp đời tư không mấy đẹp đẽ của Lý Gia Hân, ông xã luôn bên cạnh và yêu thương cô suốt hơn 1 thập kỷ bên nhau.

Hôn lễ được tổ chức vào năm 2008 của Lý Gia Hân và ông xã Hứa Tấn Hanh được xem cái kết viên mãn của "hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" sau nhiều mối tình tan vỡ. Tuy bị gia đình của Hứa Tấn Hanh phản đối, ông xã đã qua 1 đời vợ luôn bên cạnh và chở che cô suốt 13 năm qua. Sau hơn 13 năm kết hôn, Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh vẫn vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet Gia tộc họ Hứa vốn là một trong những gia đình hào môn nổi tiếng và quyền lực nhất Hong Kong. Sau khi tỷ phú Hứa Thế Huân qua đời, gia sản 5,1 tỷ USD đã được để lại cho Hứa Tấn Hanh. Cũng bởi vì gia tài khổng lồ này mà gia tộc họ Hứa từng có định kiến không tốt về Lý Gia Hân, chỉ rằng mục đích cô làm dâu hào môn chỉ vì tiền bạc, suy nghĩ này không thể trách khi cô từng có tình trường khá đồ sộ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988, Lý Gia Hân lọt vào mắt xanh của đài TVB, từ đó cô cũng bước chân vào con đường giải trí với các bộ phim như Phương Thế Ngọc, Lộc Đỉnh Ký 2, Đọa lạc thiên sứ, Hải thượng hoa, Nguyên Chấn Hiệp… Nhờ nhan sắc xinh đẹp, Lý Gia Hân đã được ưu ái đặt cho biệt danh 'Hoa hậu đẹp nhất' Hong Kong - Ảnh: Internet Chia sẻ với tờ HK01, sau 13 năm chung sống thì người đẹp sinh năm 1970 cùng ông xã luôn hạnh phúc dù thường xuyên đối diện với những tin đồn ác ý và những lời đàm tiếu của dư luận. Lý Gia Hân cho biết, ông xã Hứa Tân Hanh vừa là chồng vừa là bạn của cô. Tình yêu của hai người vô cùng lớn đủ để đối diện với mọi chông gai trong cuộc sống và anh luôn đặt gia đình lên trên hết.

Trên trang cá nhân của mình, Lý Gia Hân từng bày tỏ quan điểm về hôn nhân: “Cần đủ sáng suốt để chấp nhận khuyết điểm đồng thời khích lệ ưu điểm của đối phương. Cần đủ sáng suốt để hóa giải mâu thuẫn, yêu thương và quan tâm lẫn nhau”. Lý Gia Hân cho hay, điều an ủi lớn nhất khi cô kết hôn chính là sự chiều chuộng vô điều kiện của ông xã - Ảnh: Internet Lý Gia Hân cho hay, điều an ủi lớn nhất khi cô kết hôn chính là sự chiều chuộng vô điều kiện của ông xã dành cho cô ngay từ những ngày đầu. Hứa Tấn Hanh dành cho vợ mình một sự tin tưởng tuyệt đối, anh luôn bênh vực cô trước mọi thị phi và bảo vệ cô mặc cho sự phản đối kịch liệt đến từ phía gia đình mình. Dù hiện tại không còn hoạt động trong giới giải trí nhiều nữa nhưng Lý Gia Hân vẫn duy trì các bài tập và các biện pháp giữ dáng, dưỡng nhan, làm đẹp. Cô cùng gia đình còn thường xuyên đi du lịch đó đây để hâm nóng tình cảm. Ở tuổi 51, Lý Gia Hân vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, đằm thắm - Ảnh: Internet Hiện tại, gia đình của Lý Gia Hân - Hứa Tấn hanh đang sống trong một biệt thự trị giá 700 triệu đô la Hong Kong tại Hong Kong, con trai hai người đã 10 tuổi và đang theo học tại một trường quốc tế. Mỗi tháng, Lý Gia Hân sẽ nhận được 2 triệu đô la Hong Kong tiêu vặt thông qua quỹ chung của nhà họ Hứa.

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ đã lựa chọn trở thành "tiểu tam" trong cuộc tình của người khác bất chấp phá bỏ hình tượng của mình. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ đều có một cái kết hoàn mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-dep-nhat-hong-kong-ly-gia-han-va-cuoc-hon-nhan-hanh-phuc-chong-lai-ca-the-gioi-443671.html