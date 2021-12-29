Vô tư ngáp trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích và dè bỉu thậm tệ

Chỉ vì một khoảnh khắc vô tư ngáp trên phim trường mà Triệu Lộ Tư bất ngờ bị dư luận chê bai không thương tiếc.

Sau nhiều tháng ghi hình, bộ phim Tình hán xán lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đảm nhận vai chính cuối cùng đã hoàn tất công đoạn ghi hình. Vì vậy, loạt ảnh hậu trường của bộ phim đã được ê kíp đăng tải và thu hút hàng loạt sự chú ý từ công chúng.

Triệu Lộ Tư ngáp vô tư trong phim trường Tình hán xán lạn

Trong những bức hình được đăng tải, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư ngáp ngắn ngáp dài một cách vô tư được chia sẻ vô cùng rộng rãi. Người hâm mộ tỏ ra thương xót cho "thánh nữ xuyên không" vì có lẽ cô đã làm việc vô cùng cực nhọc đến nỗi thiếu ngủ và cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ nên mới sinh ra chuyện ngáp ngắn ngáp dài như thế này.

Những khoảnh khắc như thế này được công chúng chú ý cũng dễ hiểu khi mà lên phim thì loạt phân cảnh này đều đã bị cắt bỏ, thay vào đó là những thước phim đẹp không tì vết, vô cùng long lanh của dàn diễn viên.

Triệu Lộ Tư khiến fan lo lắng vì cô có vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi

Tuy là một phản ứng vô cùng bình thường xảy ra khi con người thiếu ngủ nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận một số chỉ trích và chê bai đến từ netizen. Không ít người cho rằng cô không để ý đến hình tượng của mình mà lại làm ra hành động ngáp giữa nơi đông người như vậy, quả thật là vô cùng kém duyên. Quả thật, làm người nổi tiếng không hề dễ khi từng đường đi nước bước đều bị canh chừng và soi mói gắt gao đến vậy.

Nữ diễn viên Vương Tử Vi đảm nhận một vai phụ trong phim lại có nét 'phụ nữ' hơn Triệu Lộ Tư rất nhiều lần

Ngoài ra, cư dân mạng cũng cho rằng gương mặt tròn bầu bĩnh của Triệu Lộ Tư chỉ hợp để đóng vai nhí nhảnh dễ thương chứ không hề hợp với vai phu nhân trong bộ phim lần này. Nhiều người còn tinh ý phát hiện nữ diễn viên Vương Tử Vi đảm nhận một vai phụ trong phim lại có nét "phụ nữ" hơn Triệu Lộ Tư rất nhiều lần tuy vai diễn Ngũ công chúa của cô có khá ít đất diễn.

Ảnh: Sina, Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tu-ngap-tren-phim-truong-trieu-lo-tu-bi-chi-trich-va-de-biu-tham-te-443623.html