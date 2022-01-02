Dương Tử lộng lẫy trên sân khấu, nhưng lại bị 'điểm trừ' vì điều nhỏ nhặt này

Mới đây, xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy đỏ bồng bềnh, Dương Tử khoe giọng cùng ca khúc Vệ sĩ của công chúa Wendy. Đáng chú ý hơn là chiếc váy đỏ có thiết kế cầu kỳ giúp nữ diễn viên tỏa sáng và nổi bật làn da trắng nõn nà cùng bờ vai gầy.

Tuy nhiên, sau khi nhìn lại ảnh do phía studio của Dương Tử tung ra, cư dân mạng lại cảm thấy có chút không ưng mắt. Đông đảo cư dân mạng cho rằng Dương Tử trông hơi già bởi vì trang điểm theo kiểu kẻ mắt hơi đậm, không toát lên vẻ thanh thoát, bay bổng như công chúa. Cách trang điểm khiến Dương Tử lạ lẫm, nhìn khác hẳn vẻ nhí nhảnh, đáng yêu đã tạo thành thương hiệu của cô nàng.