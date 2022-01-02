Dương Tử lộng lẫy trên sân khấu, nhưng lại bị 'điểm trừ' vì điều nhỏ nhặt này

Sao quốc tế 02/01/2022 16:54

Dương Tử vừa tham gia trình diễn trong đêm hội chào đón năm mới 2022 của Đài Hồ Nam cùng loạt nghệ sĩ CBiz đình đám.

Mới đây, xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy đỏ bồng bềnh, Dương Tử khoe giọng cùng ca khúc Vệ sĩ của công chúa Wendy. Đáng chú ý hơn là chiếc váy đỏ có thiết kế cầu kỳ giúp nữ diễn viên tỏa sáng và nổi bật làn da trắng nõn nà cùng bờ vai gầy.

Tuy nhiên, sau khi nhìn lại ảnh do phía studio của Dương Tử tung ra, cư dân mạng lại cảm thấy có chút không ưng mắt. Đông đảo cư dân mạng cho rằng Dương Tử trông hơi già bởi vì trang điểm theo kiểu kẻ mắt hơi đậm, không toát lên vẻ thanh thoát, bay bổng như công chúa. Cách trang điểm khiến Dương Tử lạ lẫm, nhìn khác hẳn vẻ nhí nhảnh, đáng yêu đã tạo thành thương hiệu của cô nàng.

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Dương Tử lộng lẫy với chiếc váy đỏ trong đêm hội - Ảnh: Internet
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Cô nàng tỏa sáng trên sân khấu - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Dương Tử nhận khá nhiều chỉ trích vì nhan sắc lẫn diễn xuất không thuyết phục. Sự việc bắt đầu từ lúc bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý do Dương Tử đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên phát sóng. Nhiều khán giả chỉ trích nội dung phim Nữ bác sĩ tâm lý kém thuyết phục, tình tiết rời rạc, càng xem càng thấy khso chịu. Ngoài ra, cô nàng cũng chịu không ít lời dèm pha là mặt đơ cứng thiếu cảm xúc, diễn theo kiểu làm lố, không thể nào cứu vớt được bộ phim dù mang danh "Tiểu Hoa Đán" hàng đầu.

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Phong cách trang điểm khiến cô nàng bị nhận xét là khá 'dừ' - Ảnh: Internet
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Dương Tử là 'tiểu hóa đán' nổi tiếng hiện nay - Ảnh: Internet

Hiện tại, Dương Tử trở thành một trong Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9x do Tuần san Giải trí Nam Đô tổ chức, cùng với Châu Đông Vũ, Quan Hiểu Đồng và Trịnh Sảng. Với nét diễn thu hút, bài bản cùng với năng lực diễn sức luôn được đánh giá cao, điều này khiến nhiều khán giả yêu mến và quan tâm hơn đến những bộ phim có sự góp mặt của cô nàng.

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