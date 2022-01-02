Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng

Đón chào năm mới 2022, giới showbiz xứ Trung khá rộn ràng khi hàng loạt bộ ảnh chúc mừng năm mới của các minh tinh được studio tung ra làm cư dân mạng chao đảo. Mới đây nhất, netizen lại được phen nháo nhào khi vài bức ảnh chụp một mỹ nhân đang ôm hôn thắm thiết một chàng trai trẻ giữa đêm khuya.

Ngay sau khi xác định được danh tính người trong ảnh là Dương Mịch thì tên tuổi của chàng trai là ai càng khiến cư dân mạng tò mò hơn. Sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, và từng có thời gian bị đồn thổi hẹn hò Ngụy Đại Huân, thì hiếm khi Dương Mịch lại công khai ôm hôn người lạ.

Tuy chỉ để lộ bóng lưng và dáng người phía sau, nhưng không khó để cư dân mạng đoán ra cô gái trong ảnh chính là tiểu hoa đán Dương Mịch. Cụ thể trong bức ảnh, Dương Mịch đang ôm hôn trai trẻ vô cùng mặn nồng và tình cảm lúc nửa đêm. Cảnh tượng hai người "khóa môi" nhau dường như được ống kính "tóm sống" vô cùng rõ nét.

Thực chất là bức ảnh do đoàn làm phim Định luật Tình yêu 80/20 đăng tải để quảng bá cho bộ phim

Ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện thực ra bức ảnh này có nguồn gốc từ dự án phim Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính. Vào ngày 1/1 đoàn phim đã đăng tải loạt ảnh ngọt ngào của cả hai trên Weibo chính thức, trong số đó bức ảnh hai người ôm hôn giữa trời khuya lại trở nên "viral" và gây hiểu lầm cực mạnh.

Cảnh Dương Mịch và Hứa Khải ôm hôn nhau cực tình cảm khiến fan lụi tim

2 năm trở lại đây, Dispatch bên Hàn đã im lìm không khui được chuyện hẹn hò của cặp đôi bí mật nào, cứ tưởng Cbiz sẽ thay mặt "chốt đơn" chuyện tình ái đầu năm nhưng sự thật lại khiến mạng xã hội vỡ òa.

Tuy nhiên không thể phủ nhận Định Luật Tình Yêu 80/20 đang rất được mong chờ do đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với thể loại tình cảm đô thị, cũng như lần đầu cô đóng cặp với "hot boy Tử Cấm Thành" Hứa Khải.

Fan hâm mộ đang vô cùng mong chờ phản ứng của học của hai diễn viên

Trước đó cũng rò rỉ một vài tấm ảnh Hứa Khải – Dương Mịch ôm siết cực tình cảm trên phim trường. Sự tương tác ăn ý này khiến fan quắn quéo vì quá ngọt ngào và vô cùng mong chờ phản ứng hóa học mà cặp đôi mang lại.