Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng

Sao quốc tế 02/01/2022 10:25

“Tóm gọn” hình ảnh Dương Mịch tay trong tay âu yếm ôm hôn trai trẻ giữa đêm khiến cư dân mạng nhào nhào “truy tìm” danh tính người tình bí ẩn của nữ diễn viên.

Đón chào năm mới 2022, giới showbiz xứ Trung khá rộn ràng khi hàng loạt bộ ảnh chúc mừng năm mới của các minh tinh được studio tung ra làm cư dân mạng chao đảo. Mới đây nhất, netizen lại được phen nháo nhào khi vài bức ảnh chụp một mỹ nhân đang ôm hôn thắm thiết một chàng trai trẻ giữa đêm khuya.

Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng - Ảnh 1

 Hình ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya viral mạng xã hội

Tuy chỉ để lộ bóng lưng và dáng người phía sau, nhưng không khó để cư dân mạng đoán ra cô gái trong ảnh chính là tiểu hoa đán Dương Mịch. Cụ thể trong bức ảnh, Dương Mịch đang ôm hôn trai trẻ vô cùng mặn nồng và tình cảm lúc nửa đêm. Cảnh tượng hai người "khóa môi" nhau dường như được ống kính "tóm sống" vô cùng rõ nét.

Ngay sau khi xác định được danh tính người trong ảnh là Dương Mịch thì tên tuổi của chàng trai là ai càng khiến cư dân mạng tò mò hơn. Sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, và từng có thời gian bị đồn thổi hẹn hò Ngụy Đại Huân, thì hiếm khi Dương Mịch lại công khai ôm hôn người lạ.

Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng - Ảnh 2

 Thực chất là bức ảnh do đoàn làm phim Định luật Tình yêu 80/20 đăng tải để quảng bá cho bộ phim

Ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện thực ra bức ảnh này có nguồn gốc từ dự án phim Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính. Vào ngày 1/1 đoàn phim đã đăng tải loạt ảnh ngọt ngào của cả hai trên Weibo chính thức, trong số đó bức ảnh hai người ôm hôn giữa trời khuya lại trở nên "viral" và gây hiểu lầm cực mạnh.

Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng - Ảnh 3
Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng - Ảnh 4

 Cảnh Dương Mịch và Hứa Khải ôm hôn nhau cực tình cảm khiến fan lụi tim

2 năm trở lại đây, Dispatch bên Hàn đã im lìm không khui được chuyện hẹn hò của cặp đôi bí mật nào, cứ tưởng Cbiz sẽ thay mặt "chốt đơn" chuyện tình ái đầu năm nhưng sự thật lại khiến mạng xã hội vỡ òa.

Tuy nhiên không thể phủ nhận Định Luật Tình Yêu 80/20 đang rất được mong chờ do đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với thể loại tình cảm đô thị, cũng như lần đầu cô đóng cặp với "hot boy Tử Cấm Thành" Hứa Khải.

Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng - Ảnh 5
Sự thật bức ảnh Dương Mịch ôm hôn trai trẻ giữa đêm khuya ngày đầu năm mới, hóa ra đàng trai là gương mặt cực nổi tiếng - Ảnh 6

 Fan hâm mộ đang vô cùng mong chờ phản ứng của học của hai diễn viên

Trước đó cũng rò rỉ một vài tấm ảnh Hứa Khải – Dương Mịch ôm siết cực tình cảm trên phim trường. Sự tương tác ăn ý này khiến fan quắn quéo vì quá ngọt ngào và vô cùng mong chờ phản ứng hóa học mà cặp đôi mang lại.

Tung ảnh 'mở bát' ngày đầu năm, hai chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh – Dương Mịch bị đưa lên bàn cân so sánh nhan sắc

Tung ảnh 'mở bát' ngày đầu năm, hai chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh – Dương Mịch bị đưa lên bàn cân so sánh nhan sắc

Ngày đầu năm mới, cư dân mạng đang rần rần so sánh nhan sắc hai bà mẹ một con đình đám của showbiz xứ Trung Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch Hứa Khải Dương Mịch hẹn hò Định Luật Tình Yêu 80/20 sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tung ảnh 'mở bát' ngày đầu năm, hai chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh – Dương Mịch bị đưa lên bàn cân so sánh nhan sắc

Tung ảnh 'mở bát' ngày đầu năm, hai chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh – Dương Mịch bị đưa lên bàn cân so sánh nhan sắc

“Tiểu tam” bị đồn chen chân vào gia đình Dương Mịch lộ bụng bầu, netizen réo gọi Lưu Khải Uy

“Tiểu tam” bị đồn chen chân vào gia đình Dương Mịch lộ bụng bầu, netizen réo gọi Lưu Khải Uy

Tin nóng dưa Cbiz ngày 31/12: Tiết lộ giao ước của Dương Mịch và chồng cũ, Cung Tuấn hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Tin nóng dưa Cbiz ngày 31/12: Tiết lộ giao ước của Dương Mịch và chồng cũ, Cung Tuấn hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Đại chiến thảm đỏ cực gắt của Cbiz 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp bất chấp, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đúng chuẩn "mẹ 1 con"

Đại chiến thảm đỏ cực gắt của Cbiz 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp bất chấp, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đúng chuẩn "mẹ 1 con"

Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng'

Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng'

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 49 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 19 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào