10 bộ phim Hoa ngữ chiếu mạng hot nhất 2021: Hộc Châu Phu Nhân, Phong Khởi Lạc Dương vẫn thua Top 1

Cẩm Tâm Tựa Ngọc” xoay quanh Thập Nhất Nương (Đàm Tùng Vận thủ vai) - một tiểu thư trâm anh đài các nhưng không may bị gả vào nhà của vương gia Từ Lệnh Nghi. Hai người cưới nhau vì nghĩa vụ với gia tộc, không có chút tình cảm gì với nhau.

Thế nhưng, vì sự đáng yêu của Thập Nhất Nương mà dần dần Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương đảm nhận) nảy sinh tình cảm với cô. Trải qua nhiều biến cố, cả hai bắt đầu dành nhiều tình cảm cho nhau.

Bộ phim “Nữ bác sĩ tâm lý” xoay quanh Hạ Đốn (Dương Tử) – một nữ bác sĩ tâm lý trẻ chuyên nghiệp và tận tâm với nghề. Cô từng giúp đỡ về sức khỏe tinh thần cho nhiều người và cũng phát hiện ra rất nhiều những điều tăm tối ẩn sâu trong góc khuất của họ. Đối với Hạ Đốn, sứ mệnh của cô chính là giúp những người mắc bệnh tâm lý sẽ dần thay đổi suy nghĩ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng làm nghề về tâm lý học con người không hề đơn giản chút nào, cũng có lúc Hạ Đốn rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng cô chưa bao giờ nhục chí. Mặt khác, cô và chàng phát thanh viên Tiền Khai Dật (Tỉnh Bách Nhiên) vì những lý do bất đắc dĩ mà gắn kết với nhau, cùng cứu giúp những “người lớn” mang tâm lý bất ổn trong xã hội hiện đại. Từ đó cũng dần mở ra nút thắt luôn tồn tại trong tâm lý tổn thương của Hạ Đốn.

8. Xin Chào, Hỏa Diễm Lam: Điểm nhiệt độ 9708.39

Xin Chào, Hỏa Diễm Lam nói về chàng cứu hỏa đại diện cho ngọn lửa xanh và nàng bác sĩ đại diện cho thiên thần áo trắng cạnh tranh với tử thần trên chiến trường của mình. Hoắc Ngôn (Cung Tuấn thủ vai) trở thành đội phó của Đội cứu hỏa sau khi tốt nghiệp Học viện Dân phòng. Trong một vụ hỏa hoạn ở căn chung cư cao tầng, anh đã giải cứu một người phụ nữ mang thai khỏi đám cháy và cũng lúc này anh gặp được một nữ bác sĩ xinh đẹp làm việc tại Khoa cấp cứu tên là Diệp Lan (Trương Tuệ Văn đóng).

Chuyện tình giữa cặp đôi chính không mấy thuận lợi, khi mà họ vướng vào nhiều hiểu lầm không đáng. Hoắc Ngôn đã cảm nắng từ khi Diệp Lan xuất hiện khiến cuộc đời của anh thay đổi 180 độ, dù được biết anh là người lạnh lùng và có chừng mực, có bản lĩnh vững vàng trong mọi tình huống.

Cứ như duyên nợ, cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều nhiệm vụ hơn, họ phải chứng kiến vô số cuộc chia ly sinh tử, đối mặt với điều kiện khắc nghiệt,.. Cũng nhờ điều đó mà tình cảm của họ nảy sinh và lớn dần lúc nào không hề hay biết.

7. Chân Tướng: Điểm nhiệt độ 9714.23

Chân Tướng là bộ phim về đề tài phá án kịch tính. Cốt truyện xoay quanh câu chuyện về chàng trai Lâm Viễn Hạo (Trần Tinh Húc)là một kỹ thuật viên cũng là kiểm sát viên tưởng tại viện kiểm sát Đông Sơn, thế nhưng, vì bị kẻ xấu bày mưu hãm hại nên đã khiến anh mất việc. Không lâu sau, anh nhận được một lời mời về làm việc công tác kỹ thuật ở trung tâm giám định viện kiểm sát Hàm Giang.

Tại đây, Viễn Hạo gặp gỡ được cô nàng Lâm Lam (Cái Nguyệt Hi) cũng là đồng nghiệp của anh tại nơi đây. Tuy nhiên, Lâm Viễn Hạo làm việc chưa được bao lâu thì anh và Lâm Lam bị cuốn vào một nhiệm vụ và vụ án vô cùng khó khăn, cả hai đã phối hợp lẫn nhau để tìm kiếm được sự thật và phơi bày ra trước ánh sáng công lý.





6. Quân Trang Thân Yêu (Yêu Chàng Lính Đặc Chủng): Điểm nhiệt độ 9733.37

Quân Trang Thân Yêu được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Sự mềm mại dưới quân trang” của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghĩ.Phim kể về chuyện tình ngọt ngào giữa bộ đội đặc chủng Lương Mục Trạch (Hoàng Cảnh Du) và bác sĩ quân y Hạ Sơ (Lý Thấm).

Lương Mục Trạch là một trong những bộ đội đặc chủng xuất chúng nhất trong quân đội, luôn đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất. Anh vốn toàn tâm toàn ý với công việc, không màng đến chuyện tình cảm nhưng lại rung động trước Hạ Sơ - cô bác sĩ quân y thông minh nhưng thích làm nũng, vốn sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng không muốn công khai thân phận. Cả hai gặp gỡ nhờ sự sắp đặt của hai bà mẹ, tình yêu giữa họ cứ thế nhẹ nhàng nảy nở. Họ phải trải qua sự xa cách, nỗi nhớ nhung trong những lần thực hiện nhiệm vụ của Lương Mục Trạch. Thế nhưng đó cũng là sự thử thách khiến tình cảm của cả hai ngày càng bền chặt.

5. Nhất Sinh Nhất Thế: Điểm nhiệt độ 9742.51

Nhất Sinh Nhất Thế được cải biên từ tiểu thuyết Một Đời Một Kiếp Cốt Cách Mỹ Nhân của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung xoay quanh nữ diễn viên lồng tiếng hàng đầu Thời Nghi (Bạch Lộc) và chàng giáo sư hóa học Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân). Thời Nghi là một nữ diễn viên lồng tiếng hàng đầu có tính cách dịu dàng, biết cách xử sự, hiền lành, khiêm tốn, hiểu lòng người tình cờ một ngày gặp được chàng giáo sư hóa học Châu Sinh Thần ở sân bay.

Cả hai vừa gặp đã như quen biết từ rất lâu, trong khoảng thời gian quen biết ngắn ngủi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhau. Trải qua sóng gió, tình cảm của họ càng thêm sâu nặng. Thế nhưng ngay lúc này Thời Nghi vì cứu Châu Sinh Thần mà bị kẻ gian hãm hại, bị thương nặng dẫn đến hôn mê. Châu Sinh Thần đành tạm gác lại sự nghiệp mà dốc lòng ở bên cạnh chăm sóc cô, cuối cùng người vợ mà anh yêu thương cũng tỉnh lại, cả hai giao ước sẽ bầu bạn bên nhau cả đời, vĩnh viễn không chia cách.

4. Thiên Cổ Quyết Trần: Điểm nhiệt độ 9775.96

Thiên Cổ Quyết Trần chuyển thể từ tiểu thuyết Thượng Cổ của tác giả Tinh Linh. Nguyên tác phim thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn cực kỳ hấp dẫn và ăn khách. Phim lấy bối cảnh kéo dài từ thời hồng hoang hỗn độn cho đến lúc tứ hải bát hoang yên ổn để kể về câu chuyện tình đẹp nhưng nhuốm màu bi thương của hai vị thần là Bạch Quyết (Hứa Khải) và Thượng Cổ (Châu Đông Vũ). Cả hai đã đi qua những suy tàn rồi thịnh thế của bát hoang, cửu châu, tam giới. Chàng vì nàng mà hy sinh tất thảy, nàng lại quên đi ký ức 6 vạn năm.

3. Hộc Châu Phu Nhân: Điểm nhiệt độ 9806.76

"Hộc Châu phu nhân" là bộ phim Dương Mịch đóng vai Diệp Hải Thị, cô gái được tổng quản nội vụ Phương Chư (Trần Vỹ Đình) nuôi dưỡng từ bé. Lớn lên, Hải Thị đem lòng yêu mến Phương Chư.

Thực tâm, Phương Chư cũng rất yêu Hải Thị, chỉ là chàng chôn chặt tình cảm, không dám nói với nàng. Rồi biến cố liên tục ập đến, Phương Chư giao cho Hải Thị nhiệm vụ bảo vệ Đế Húc (Từ Khai Sính).

2. Phong Khởi Lạc Dương: Điểm nhiệt độ 9786.74

Phong Khởi Lạc Dương kể về hàng loạt câu chuyện những người xuất thân từ giai cấp, tầng lớp khác nhau gây ra trong quá trình điều tra một vụ án chưa giải quyết. Cao Bỉnh Chúc (Hoàng Hiên thủ vai), một phó soái bất lương trà trộn trong tầng lớp thấp nhất Lạc Dương, bất ngờ bị cuốn vào vụ án, trở thành người bị tình nghi.

Trong khi tự mình chứng minh vô tội, chàng gặp gỡ Bách Lý Hoằng Nghị (Vương Nhất Bác thủ vai), một người thiếu niên truy tìm sự thật cha bị đầu độc qua đời. Hai người hợp tác với nhau, cùng điều tra vụ án. Nội vệ Tư Nguyệt (Tống Thiến thủ vai) sinh ra trong nhà quan lại, nàng điều tra và tiếp cận với Cao Bỉnh Chúc vừa võ nghệ cao cường vừa đầu óc tinh nhanh để tìm lấy thư mật báo liên quan tới vụ án. Hai người ghét nhau bởi tầng lớp của họ khác hẳn lại không thể không cùng hành động. Theo điều tra càng sâu, họ phát hiện một âm mưu động trời có thể phá hủy thần đô, khiến Lạc Thủy nhuốm máu.

1. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh: Điểm nhiệt độ 9808.70

Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính xuất sắc giành ngôi đầu bảng xếp hạng Top 10 phim Hoa ngữ chiếu mạng hot nhất 2021. Là dự án cấp S+ của "ông trùm" Tencent, ngay từ thời điểm ra mắt phim đã thu về nhiều thành tích ấn tượng như giành được 8 vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng sau 4 ngày, lượng xem trực tuyến vượt mức 100 triệu nhanh nhất trong 2 năm gần đây của Tencent.

Em là niềm kiêu hãnh của anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn. Phim xoay quanh câu chuyện của nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Tinh Tinh và người bạn học trung học cũ của cô là Vu Đồ.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Kiều Tinh Tinh - một diễn viên nổi tiếng - yêu thầm Vu Đồ (Dương Dương thủ vai) từ thời học sinh. Vu Đồ là nhân tài trong ngành hàng không vũ trụ và là một cao thủ chơi game. Sau nhiềunăm xa cách, đôi bạn học tình cờ gặp lại khi Kiều Tinh Tinh luyện chơi game để làm đại sứ thương hiệu.

Về sau, Hải Thị bị nạp vào cung làm phi tần cho Đế Húc, từ đây mối nghiệt duyên giữa Hải Thị - Phương Chư - Đế Húc chính thức bắt đầu.