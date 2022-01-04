HOT: Nam diễn viên đình đám bị 'phong sát' trong đêm, đột ngột 'bay màu' trên tất cả nền tảng phim ảnh

Lo ngại rằng có thể Thành Nghị sẽ giống như Triệu Vy, bị phong sát và không có đường quay trở lại showbiz, fan của nam diễn viên đã đồng loạt thúc giục công ty chủ quản của anh là Hoan Thụy Thế Kỷ mau chóng xử lý. Tuy nhiên cách xử lý của công ty này khiến cho các fan của Thành Nghị "nóng máu" đến mức lên tiếng chửi bới.

Tối ngày 2/1 vừa qua, người hâm mộ của nam diễn viên Thành Nghị được dịp lo sốt vó khi mà hình ảnh của anh bỗng dưng biến mất không dấu vết khỏi tất cả các tác phẩm phim ảnh mà anh từng tham gia như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát , Dữ Quân Ca ,...

Tên anh biến mất khỏi dàn cast Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Ảnh: Weibo

Được biết, một thời gian ngắn sau đó, tên của Thành Nghị cũng xuất hiện trở lại trên các bộ phim nhưng lại ở vị trí... phiên hai, tức là xếp sau tên của một người khác trong khi anh mới là nhân vật chính. Ở Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị bị xếp tên sau Viên Băng Nghiên và ở Dữ Quân Ca thì anh cũng phải lép vế trước Trương Dư Hi. Điều này khiến netizen hết sức hoài nghi và cho rằng Hoan Thụy Thế Kỷ đang cố phủ nhận công sức của Thành Nghị dù thời gian qua anh vô cùng nổi tiếng.

Người hâm mộ bất bình trước cách làm việc của Hoan Thụy Thế Kỷ, tag hẳn tên công ty vào bài post mắng chửi - Ảnh: Weibo

Tuy tên tuổi và hình ảnh của Thành Nghị đã được khôi phục lại nhưng điều này lại khiến cộng đồng mạng nghi ngờ một điều khác. Rất có thể Thành Nghị đang bị "phong sát" một cách âm thầm hoặc sự việc trên là âm mưu của một sự việc lớn hơn nữa.