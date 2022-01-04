Angela Baby lộ 'khuyết điểm' trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi xót xa

Luôn chiếm thế thượng phong trong những lần đi sự kiện, nhưng Angela Baby lại khiến dân tình giật mình vì vóc dáng của mình.

Từ xưa đến nay, Angela Baby luôn được mệnh danh là một "nữ thần" nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô luôn được ví như nàng công chúa mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Thế nhưng, cô lại mắc phải 1 vấn đề nghiêm trọng, đó là cô nàng có 1 thân hình đúng nghĩa gầy trơ xương. Đêm giao thừa Tết Dương lịch năm nay, Angela Baby diện chiếc váy màu xám bạc đính kim cương vô cùng lộng lẫy. Bước trên thảm đỏ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh thể hiện phong thái trưởng thành, thanh lịch của một nữ hoàng. Cô nàng rạng rỡ trên sân khấu, khoe trọn vóc dáng và đặc biệt là bờ vai vạn người mê. Nhìn chung, khán giả cảm thán người đẹp giống như một công chúa thực thụ trên sân khấu.

Angela Baby luôn được mệnh danh là một nữ thần nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Angela Baby gần đây quá gầy, bờ vai nhô xương quá rõ. Những bức ảnh hậu trường lộ ra từ sớm cũng phô bày nhiều khuyết điểm trên cơ thể người đẹp. Tấm lưng của bà mẹ một con không chỉ nổi cộm phấn vì da sần sùi mà còn không đều màu. Nhiều người còn bày tỏ rằng đây là lần làn da của nữ diễn viên bị lộ khuyết điểm khủng khiếp nhất. Dẫu biết Angela Baby vốn gầy gò nhưng đến mức như vậy thì thật sự khiến ai nấy đều choáng váng - Ảnh: Internet Ngoài việc đánh phấn không đều, làn da sần sùi thì tấm lưng xương xẩu của Angela Baby bị soi giống như của bà già. Bên cạnh đó, lưng của cô nàng lồ lộ xương cột sống, cảm giác gầy gò và thiếu sức sống.

Cô nàng gầy như chỉ còn da bọc xương vậy - Ảnh: Internet Sở hữu chiều cao 1m68 nhưng chỉ nặng khoảng 44kg, thân hình "da bọc xương" của Angela Baby vô cùng đáng lo ngại bởi không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn kéo theo những hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ. Do đó, người hâm mộ luôn hi vọng cô sẽ chú ý đến bản thân của mình nhiều hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-lo-khuyet-diem-tren-tham-do-khien-dan-tinh-khong-khoi-xot-xa-444288.html