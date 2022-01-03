Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động

Sao quốc tế 03/01/2022 19:15

Kim Thần và Angela Baby để lộ cơ thể đều gầy đến mức báo động, khiến dân tình không khỏi xót xa.

Hoạt động trong giới giải trí thì nhan sắc và vóc dáng chính là "miếng kiếm cơm" của mỗi nghệ sĩ, nhất là đối với các nghệ sĩ nữ thì sở hữu một gương mặt xinh đẹp thôi là chưa đủ mà còn cần có một vóc dáng thật mảnh mai, thon gọn. Rất nhiều người cố gắng chỉnh sửa nhan sắc, nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ, gò ép bản thân sao cho nhan sắc và vóc dáng được chuẩn chỉnh nhất có thể. Điều đáng nói, không ít nghệ sĩ chạy theo mốt thân hình cò hương đến mức gầy rộc tới trơ xương.

Mới đây, Kim ThầnAngelababy đều có màn khoe vóc dáng mảnh mai trong các sự kiện cuối năm 2021. Những tưởng được ngắm nhìn hình ảnh quyến rũ đầy mê lực từ idol của mình, thế nhưng fan hâm mộ của hai mỹ nhân đều khá sốc và không khỏi xót xa khi thấy hai mỹ nhân từng vướng nghi vấn hẹn hò Đặng Luân gầy gò đến mức đáng báo động.

Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 1
Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 2

 Kim Thần, Angela Baby đều vướng tin đồn hẹn hò nam thần Đặng Luân

Điều đặc biệt là, cả hai người đẹp đều có tin đồn tình ái với nam thần Đặng Luân. Một người từng là tình cũ, một người từng vướng nghi vấn bị bắt gặp ngoại tình với nam thần Hương Mật Tựa Khói Sương, chính vì vậy, màn so sánh ngoại hình của cả 2 đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong một sự kiện nhãn hàng gần đây, Kim Thần gây sốc khi diện chiếc đầm màu hồng xẻ sâu, làm lộ thân hình gầy ruộc của cô nàng. Thêm vào đó, vòng một của mỹ nhân cũng hoàn toàn “biến mất”, hõm xương quai xanh của cô cũng trông không còn sexy quyến rũ nữa thay vào đó là đường gân cổ lộ rõ.

Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 3
Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 4

 Vóc dáng gầy đến mức đáng báo động của Kim Thần

Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 5

 

Ở góc độ nghiêng, Cnet càng lo ngại hơn khi thấy rõ vóc dáng gầy gò của nữ diễn viên. Trước đây body của Kim Thần khá đầy đặn và trông vô cùng quyến rũ chứ không đến mức xuống cân quá đà như bây giờ.

Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 6

 Kim Thần ngày càng giảm cân quá đà khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng

Trong khi đó, bà xã Huỳnh Hiểu Minh lại gây choáng hơn khi liên tục mặc đầm hở bạo, để lộ tấm lưng gầy. Vẫn biết Baby sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng ai ai cũng phải bất ngờ vì không thể tin nổi cô lại gầy tới mức này.

Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 7
Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 8
Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 9

 Angela Baby để lộ tấm lưng trần gầy rộc trong nhiều sự kiện

Nhìn từ phía sau, tấm lưng trần của Baby càng lộ rõ những đường xương gầy gò, đối lập hẳn với chiếc váy đồ sộ cô đang diện trên người. Hay tại sự kiện Sohu Fashion Awards vừa qua, bà xã Huỳnh Hiểu Minh khiến fan không khỏi xót xa vì tấm thân mỏng manh như lá lúa trong chiếc váy trắng hở lưng.

Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động - Ảnh 10

 Angela Baby nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng cân nặng của cô luôn là vấn đề khiến fan lo lắng

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