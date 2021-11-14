Angela Baby gầy tong teo, nhô xương ngực khiến ai nấy cũng xót xa

Sắc vóc bà xã Huỳnh Hiểu Minh đang ở mức báo động, đứng hạng 1 hotsearch với 25 triệu lượt xem.

Xuất hiện trên thảm đỏ Đêm từ thiện Harper's Bazaar, diễn ra tại Thượng Hải, Angela Baby khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng trước thân hình gầy gò, tay chân khẳng khiu, lộ rõ xương ngực.

Diện thiết kế của Elie Saab Haute Couture, trông cô nàng thật sự lộng lẫy. Tuy nhiên, chiếc váy lại vô tình để lộ những khuyết điểm cơ thể, cho thấy thân hình gầy gò, ốm yếu của cô.

Hình ảnh sao nữ gầy tong teo, nhô xương ngực khiến người hâm mộ lo lắng

Tuy vậy vẫn không thể phủ nhận tạo hình này của bà xã Huỳnh Hiểu Minh quá lộng lẫy và xinh đẹp. Chỉ là cô nàng cân tăng thêm vài cân nữa để có được body cực phẩm.

Hình ảnh hậu trường thì gầy yếu đáng thương...

Nhưng photoshop đã giúp cô như lột xác.

Nhìn Angela Baby mới thấy, con gái cứ mũm mĩm là đẹp nhất. Người hâm mộ không quên động viên nữ nghệ sĩ hay quan tâm đến sức khỏe và cố gắng ăn nhiều để lấy lại body đầy đăn quyến rũ như trước kia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-gay-tong-teo-nho-xuong-nguc-khien-ai-nay-cung-xot-xa-436270.html