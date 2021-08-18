Huỳnh Hiểu Minh về chung nhà Angela Baby là do mẹ chồng yêu thích?

Cuộc hôn nhân giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn được bàn dân thiên hạ bàn tán xôn xao. Mới đây, vào dịp lễ Thất tịch (lễ tình nhân của Trung Quốc) cả hai cũng chẳng có động thái nào quan tâm đến nhau càng khiến fan hâm mộ nghi ngờ cuộc hôn nhân đã gãy gánh.

Thậm chí trang Sohu mới đây còn dẫn chứng một đoạn được cho là bài phỏng vấn của nam tài tử Bến Thượng Hải với truyền thông liên quan tới lý do quyết định kết hôn với Angela Baby. Ngoài nhan sắc xinh đẹp ra, việc mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Angela Baby mới quan trọng. Điều này dấy lên nghi vấn nam tài tử cưới vợ là minh tinh chằng qua chỉ do mẹ anh ta thích cũng là điều không thể tránh khỏi.

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh từng trả lời về cuộc hôn nhân của mình trên Chinapress: "Chúng tôi vẫn là vợ chồng, không có chuyện ly hôn. Tôi không bỏ Angelababy hay cặp kè với những sao nữ khác. Đừng tin những tin tức tầm phào thế này". Đây cũng là lần đầu tiên tài tử chính thức lên tiếng về tình trạng hôn nhân của mình sau những sóng gió ồn ào thời gian qua.

"3 năm qua là giai đoạn khó khăn của tôi. Sau những hào quang có được, tôi bước vào nốt trầm sự nghiệp. Tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để bước ra và nắm lấy cơ hội cho mình". Nam tài tử họ Huỳnh cho biết thêm.

Ngoài ra, đầu tháng 4 vừa rồi, một blogger của Trung Quốc còn đưa tin về việc Angela Baby đang chung sống với một "phi công trẻ" gốc Hàn. Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh liên tục bị tung ảnh gặp gỡ và thân thiết với các cô gái lạ tại quán bar trong dịp Tết nguyên đán. Theo blogger này, Huỳnh Hiểu Minh biết về mối quan hệ của Angelababy nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất điều kiện ly hôn.

Cuộc hôn nhân của cả hai luôn ồn ào suốt 6 năm qua

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby kết hôn năm 2015, là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất làng giải trí CBiz. Suốt 6 năm hôn nhân, cả hai người nổi tiếng đều vướng nhiều tin đồn khiến khán giả xôn xao không ngớt.

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