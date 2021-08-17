Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi can Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm, các luật sư cũng đã nhanh chóng có bài viết giải thích và nêu rõ mức án tù mà Ngô Diệc Phàm rất có thể sẽ phải đối mặt.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi can Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm vào tối ngày 16/8, các luật sư cũng đã nhanh chóng có bài viết giải thích và nêu rõ mức án tù mà Ngô Diệc Phàm rất có thể sẽ phải đối mặt. Luật sư Lưu Tường cho hay, về tội hiếp dâm, mức án cơ bản sẽ là từ 3-10 năm. Nếu có 5 tình tiết tăng nặng tội, nghi can có thể bị phạt tù trên 10 năm hoặc tù chung thân, thậm chí là tử hình. Ngô Diệc Phàm đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet Riêng trang Sohu cũng đã nhanh chóng kết nối với luật sư Dịch Thắng Hoa để thông tin về vụ việc trên cho khán giả được theo dõi. Luật sư Dịch chia sẻ rằng bắt giữ là biện pháp hình sự bắt buộc, được áp dụng bởi cơ quan điều tra và được viện kiểm sát phê chuẩn. Nếu nghi can bị bắt, điều đó có nghĩa phía cơ quan chuyên trách đã có bằng chứng chắc chắn rằng bị cáo đã cấu thành tội phạm, không đáp ứng đủ các điều kiện để được tại ngoại chờ xét xử.

Luật sư Dịch Thắng Hoa nói thêm: "Điều này phụ thuộc vào tiến độ điều tra vụ án, tốc độ bắt giữ, các tình tiết được điều tra ra và chứng cứ chắc chắn. Nếu Ngô Diệc Phàm nhận tội thì quá trình tranh tụng sẽ được đẩy nhanh hơn. Ước tính, nếu nhanh nhất, kết quả xét xử sơ thẩm sẽ có trước tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, nếu chậm, kết quả sẽ có vào tháng 3 năm 2022".

Luật sư Dịch trả lời khi được hỏi về bản án của nam tài tử: "Tôi không thể đánh giá chính xác bản án của nghi can dựa trên tội danh bị bắt giữ. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, bản án của Ngô Diệc Phàm có lẽ không dưới 5 năm". Trước đó, Sina đã tiến hành xóa sổ 108 chủ đề, nhiều nhóm chat, đóng vĩnh viễn 990 tài khoản Weibo liên quan đến Ngô Diệc Phàm. Những tài khoản cá nhân, Weibo phòng làm việc, các mạng xã hội liên quan tới Ngô Diệc Phàm đều đã bị xóa sổ hoàn toàn. Các ca khúc của nam ca sĩ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến cũng đã "bay màu". Ngô Diệc Phàm bị tạm giam từ ngày 29/7 vừa rồi và tới 31/7, thông tin ngôi sao nổi tiếng bị tạm giam được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Ngôi sao 9x bị nghi có hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và sử dụng chất cấm. Trong số các nạn nhân của Ngô Diệc Phàm có trẻ mới 14 tuổi. Sau hai tuần Ngô Diệc Phàm bị tạm giam, hàng loạt nền tảng trực tuyến đã gỡ bỏ các sản phẩm liên quan tới cựu thành viên EXO - Ảnh: Internet Hiện, sau hai tuần Ngô Diệc Phàm bị tạm giam, hàng loạt nền tảng trực tuyến đã gỡ bỏ các sản phẩm liên quan tới cựu thành viên EXO, chỉ còn cập nhật thông tin về tình hình điều tra.

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