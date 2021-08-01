BIẾN MỚI: Một mỹ nam 'cuồn cuộn' số 1 Cbiz vướng tiệc thác loạn, dính đường dây ma túy 'thuốc vâng lời' chấn động?

Sao quốc tế 01/08/2021 14:00

Mỹ nam này đang vướng phải những nghi vấn sử dụng ma túy sau khi bị công chúng lên án hành vi hiếp dâm trẻ em và còn tham gia cả tiệc thác loạn.

Ngô Diệc Phàm đang dính 'hạn mặn' trong sự nghiệp. Anh bị cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm vào tối 31/1. Trước đó, chàng trai đẹp như hoa này còn vướng lùm xùm tham gia tiệc thác loạn với 80 mỹ nữ cùng 1 thiếu gia đình đám.

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Ngô Diệc Phàm và Vương Tư Thông - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Weibo chính thức của cơ quan chống ma tuý Trung Quốc gây chú ý khi chia sẻ bài đăng của cảnh sát Bắc Kinh. Có lẽ vì điều này mà dân mạng cho rằng Ngô Diệc Phàm còn dính cả việc sử dụng ma túy. Cụ thể, trên MXH đã râm ran lan truyền ảnh chụp của trang 163 về việc nam ca sĩ rất có thể liên quan đến chuỗi cung ứng "ma tuý kiểu mới".

Tờ Tân Kinh Báo có đăng tải 1 bài viết về việc loại ma tuý có tên "thuốc vâng lời" vào ngày 1/7 có thể mua bán dễ dàng trên mạng. Cụ thể, đây là loại ma tuý kiểu mới đang cần được quản lý nghiêm ngặt. Loại ma túy có tên "Thuốc vâng lời" này chính là GHB (viết tắt của Gamma-Hydroxybutyrate) - một loại thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương. Có tác dụng an thần mạnh, nó đã được sử dụng như một loại thuốc chống co giật và động kinh vì thế việc sử dụng loại thuốc này được kiểm soát rất chặt chẽ.

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BIẾN MỚI: Một mỹ nam 'cuồn cuộn' số 1 Cbiz vướng tiệc thác loạn, dính đường dây ma túy 'thuốc vâng lời' chấn động? - Ảnh 3

Mỹ nam Cbiz và bài viết gây chấn động MXH - Ảnh: Weibo

Loại ma túy này rất dễ trở thành công cụ để tấn công tình dục những đối tượng ngây thơ và thiếu hiểu biết. Với việc liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian qua, cảnh sát không khó để tìm ra nguồn gốc của "thuốc vâng lời" theo như trang 163 đưa tin. Phía công an chưa đưa ra kết luận về việc mỹ nam này dính tới loại ma túy độc hại trên, dân mạng vẫn đang "hóng" tin tức liên tục. 

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BIẾN MỚI: Một mỹ nam 'cuồn cuộn' số 1 Cbiz vướng tiệc thác loạn, dính đường dây ma túy 'thuốc vâng lời' chấn động? - Ảnh 5

BIẾN MỚI: Một mỹ nam 'cuồn cuộn' số 1 Cbiz vướng tiệc thác loạn, dính đường dây ma túy 'thuốc vâng lời' chấn động? - Ảnh 6

Mỹ nam đang có những ngày tháng đen tối nhất trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Hiện tại, vụ việc Ngô Diệc Phàm bị lùm xùm liên quan đến việc hiếp dâm và tin đồn dính đến loại ma túy mới này vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   tiệc thác loạn ma túy Ngô Diệc Phàm 1/8/2021

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